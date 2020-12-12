Люди из окружения президента-беглеца Януковича, причастные к перестрелке в Броварах, до сих пор контролируют рынок "Столичный". Они взяли аванс на продажу большей части рынка у международного инвестора и отказались выполнять свои обязательства.

Об этом говорится в журналистском расследовании телеканала "Прямой".

По данным журналистов, еще в начале 2020 года украинско-литовская компания Stolitsa Group (SG) достигла договоренности о выкупе доли в более 70% рынка "Столичный" у бенефициарного владельца предприятия Александра Стельмаха. Самого Стельмаха журналисты называют номинальным владельцем активов одного из ближайших соратников Януковича Юрия Иванющенко.

Перед достижением договоренностей о покупке, компания разработала план финансового оздоровления предприятия, ведь оно имело немалые долговые обязательства. Так в феврале 2020 года "Столичный" имел задолженность перед кредиторами в размере 235 млн грн. А в марте 2020-го она выросла уже до 412 миллионов гривен.

На сегодня соглашение уже должно было быть полностью завершенным, но ничего подобного не произошло. По словам руководителя группы компаний SG Эдуарда Соколовского, у его группы компаний до сих пор нет никакой информации о нынешней операционной деятельности предприятия.

В то же время после получения аванса текущие владельцы рынка полностью сменили руководство и назначили его директором Рустема Абдукадырова. Именно имя Абдукадырова и упоминалось весной в СМИ как куратора группы рэкетиров, которые устроили перестрелку в Броварах.

Источники также связывают Абдукадырова с криминальным авторитетом с Донбасса Арменом Саркисяном, более известным как Армен Горловский, который во времена правления президента Януковича был замешан в преступных схемах главаря донецкой мафии Юрия Иванющенко.

Сам господин Стельмах не выходит на контакт со СМИ. Журналистам не удалось с ним связаться и связывают его молчание с тем, что он стал фигурантом уголовного производства по статье "мошенничество" в связи с инкриминируемыем ему неоднократным обманом на значительную сумму денег и невыполнением обязательств, взятых им в соответствии с подписанными документами.

"Столичный" – рынок раздора: расследование – смотрите видео