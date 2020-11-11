Небольшое озеро на окраине Новой Одессы, на Николаевщине, все время бурлит. Вода в нем насыщенного розового цвета, а вонь такая, что мешает жильцам жить. Более того, они не могут даже находиться долго на улице. Причина – предприятия сливают в озеро отходы с производства.

Люди рассказали, что раньше там были плавни, а рядом пруд, в котором разводили рыбу. Однако впоследствии местный молокозавод начал сливать в пруд свои отходы. Из предприятия к озеру тянется гигантская труба, сообщает 24 канал.

Интересно Украинскому обществу нельзя доверять сохранение природы, – эксперт

"Запах ужасный, мы из дома не выходим, еще и окна открыть не можем", – рассказала местная жительница Татьяна.



Люди в городе стараются даже не выходить из дома / Скриншот из видео

Что говорят в горсовете

Мнение руководства молокозавода по этому поводу выяснить не удалось. Ни директора, ни его заместителя съемочная группа на рабочем месте не увидела. Между тем в горсовете рассказали свою версию создания водоема.

Секретарь горсовета Елена Пустовитенко заметила, что это озеро было искусственно создано еще 70 лет специально для того, чтобы молокозавод мог сливать туда свои отходы. Тогда, по словам чиновников, вокруг предприятия еще не было домов. А цвет водоема объяснили тем, что завод добавляет в отходы химикаты, чтобы приглушить запах.

Обратите внимание Остановить уничтожение природы в Украине может только государство, но оно этого не делает, – эксперт

Райсовет не имеет денег для решения проблемы

В районном совете всю ответственность переложили на горсовет. Заявили, что о проблеме знают, но для ее решения надо построить очистную станцию. На это нужно много средств, а их нет.

Городской совет разработал проект на 14 миллионов гривен. В настоящее время городской совет не может профинансировать строительство станции очистных сооружений,

– подчеркнул заместитель главы районного совета Владимир Евгенов.

Озеро расположено рядом с Южным Бугом. Во время сильных ливней загрязненная вода может попасть в реку, которая протекает через 5 областей. И что делать в таком случае – не знает никто.