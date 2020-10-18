Из-за пандемии COVID-19 единственный КПВВ, который работает на Луганщине, прекратил свою работу. Более 100 человек с обеих сторон контрольно-пропускного пункта "Станица Луганская" ждут на линии пересечения.

Люди уже вторые сутки пытаются попасть на оккупированную территорию. Подробнее об этом – в материале 24 канала.

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Не все знали о закрытии КПВВ

Тамаре Гужве ночь пришлось провести под открытым небом. Она хотела навестить родственников, но не смогла. Информация о закрытии контрольно-пропускного пункта застала ее уже в пути.

Мне 14 октября позвонили и сказали возвращаться назад, потому что граница закрывается. И я побыла там, в Черкасской области, 2 часа. Мы приехали утром, нас не пропускают,

- рассказала она.

Таких, как Тамара, возле КПВВ "Станица Луганская" – около сотни. Несмотря на то, что о закрытии контрольно-пропускного пункта сообщили за 3 суток, об этом слышали не все или слышать не захотели.



Ситуация на КПВВ "Станицяа Луганская" / Скриншот из видео

Семен спешит на похороны сына в оккупированный Луганск. Сергей Бундюк – в Антрацит, там его ждет жена с инвалидностью. "Уехать из Днепра я не мог, потому что перевозчиков нет. Перевозчик уехал только ночью. Мы приехали сюда в 8:30", – пояснил он.

"Как мне быть, как добраться домой? У меня там внук маленький. Я оставила его на соседку и уехала, потому что сын и дочь – на заработках. Ребенок у чужих людей остался", – добавила Галина, жительница Кадиевки.

90% врачей первичного звена – больные COVID-19

В Госпогранслужбе отметили, что закрытие КПВВ было вынужденным шагом. Ведь оккупационная российская власть не справляется с COVID-19 на неподконтрольной части Луганщины.

Также у нас есть информация, что у них не хватает медицинского персонала и средств борьбы с недугом,

- подчеркнула Неля Доценко, пресс-секретарь Луганского пограничного отряда

Как и от других недугов, больные COVID-19 жители оккупированных территорий едут лечиться на контролируемую украинской властью территорию. Из-за этого в Станице Луганской возникла вспышка коронавируса.

В местной больнице уже не хватает ресурса лечить всех инфицированных: и местных, и прибывших. "Сегодня у нас 90% врачей первичного звена заболели. Район остался без медицинской помощи", – отметила Ирина Костан, заместитель главы районной администрации.

Справка. Кроме Станично-Луганского в красную зону попало еще 11 районов и 3 города подконтрольной украинской власти Луганщины. Поэтому, чтобы предотвратить перенес инфекции дальше, КПВВ были вынуждены временно закрыть.