Около 150 приближенных к президенту США Дональду Трампу работников Белого дома работают на его конкурента. Они тайно прорабатывают схему передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену.

Кто из приближенных к Трампу сотрудничает с Байденом

Десятки американских чиновников уже месяцами сотрудничают с избирательным штабом Байдена. Все для того, чтобы сделать процесс передачи дел максимально безболезненным для государственного аппарата. Об этом сообщает CNN.

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По данным СМИ, среди тех, кто сотрудничает с конкурентом Трампа является руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз и помощник президента, который отвечает за политическую координацию в резиденции, Кристофер Лиддел.

Переходная команда Байдена уже насчитывает не менее 150 человек, а в случае его победы увеличится до 300 к моменту инаугурации нового президента США.

Чем занимаются "предатели" Трампа

Эти люди работают дистанционно, однако реально базируются в здании министерства торговли США в Вашингтоне.

Они занимаются кадровыми перестановками в составе правительства.

Работники формируют списки кандидатов на те или иные должности.

Кроме того, они готовят проекты первых президентских указов Байдена после вступления в должность.

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Как отмечает СNN, Байден хорошо осведомлен об этой работе, но пока не победит на выборах, не будет принимать серьезных кадровых решений. Все потому, что кандидат от демократов якобы склонен к суевериям.

Почему работники Трампа работают на Байдена

Ранее Трамп уклонялся от ответа, передаст ли он власть в случае поражения на президентских выборах. Возможно, именно поэтому 150 его работников помогают штабу Байдена для мирной передачи власти в будущем.