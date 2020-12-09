Министерство обороны США может возглавить Ллойд Остин. Новоизбранный президент США Джо Байден уже определился с его кандидатурой, дальше ее должен утвердить Сенат.

В случае успешного утверждения Остин станет первым афроамериканцем, который возглавит Пентагон. О своем выборе Байден написал в твиттере.

Ранее Пентагон впервые может возглавить афроамериканец, – СМИ

Я знаю генерала Остина. Я ему доверяю, потому что знаю, как он реагирует на работу под давлением. Когда ИГИЛ стал террористической угрозой, мы с президентом Обамой обратились к генералу Остину в Ситуационной комнате, и он ввел нас в курс дела. Теперь я снова обращаюсь к нему как к министру обороны,

– говорится в его сообщении.

Я знаю генерала Остина. Я доверяю ему. Потому что я знаю, как он реагирует на давление.



Когда ИГИЛ превратилось в террористическую угрозу, президент Обама и я обратились к генералу Остину в Ситуационной комнате, и он провел нас через него.



Теперь я снова обращаюсь к нему как к министру обороны. pic.twitter.com/p65aVc4Nt5 - Джо Байден (@JoeBiden) 8 декабря 2020 г.

"За много часов, которые мы провели вместе в Ситуационной комнате, я был свидетелем характера генерала Остина. Он разделяет мою веру в то, что мы сильнее тогда, когда показываем не только пример своей силы, но и силу своего примера", – добавил Байден .

Кандидатуру министра обороны США согласовывает Сенат. При этом кандидатуру могут отклонить, если человек был офицером или генералом в течение последних 7 лет. Кроме того, для назначения кандидат должен пройти процедуру отказа от определенных положений кадровой политики в Конгрессе.