На перекрестке Гольдберговской и Грековской улиц в Харькове 24 ноября столкнулись Daewoo Lanos и Volkswagen Passat. В результате аварии получили травмы 4 человека. Среди них – ребенок.

Сейчас следователи пытаются выяснить все обстоятельства ДТП, сообщили в полиции Харькова. Кто именно нарушил правила дорожного движения, неизвестно.

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По предварительным данным, машины столкнулись на не очень большой скорости.

Что известно о пострадавших

На месте инцидента работали следователи, а также медики скорой. 36-летнего водителя Daewoo, его пассажиров 37-летнюю женщину и 4 летнего ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Повреждения получил также 43-летний владелец Volkswagen.

Как накажут нарушителя

Сейчас правоохранители только решают вопрос о внесении факта аварии в Единый реестр досудебных расследований. Событие копы будут квалифицировать по статье о нарушении правил дорожного движения.

Свидетели инцидента утверждают, что водитель Lanos не смог ровно проехать по трамвайным путями и влетел в иномарку. Поэтому, если это установят копы, а в суде докажут его вину, мужчине грозит от 3 400 до 8 500 гривен штрафа, до 2 лет исправительных работ, до 6 месяцев ареста или до 3 лет ограничения свободы. Кроме того, его могут на 3 года лишить права управления машинами.