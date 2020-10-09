Благодаря консенсусу олигархов Владимир Зеленский избегает критики со стороны крупных медиа – так называемых олигархических телеканалов. В частности, нормальные и конструктивные отношения с олигархами президенту обеспечивает Сергей Шефир через соответствующие встречи.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист-расследователь проекта "Наши деньги" Юрий Николов. По его словам, предоставляя преференции олигархам в экономике, президент получает с их стороны лояльность и отсутствие критики, что влияет на рейтинг.

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"Если бы "большой телевизор" рассказывал обо всем том, что вытворяет правительство Зеленского, то до конца этой власти оставалось бы несколько недель или месяцев", – отметил журналист.

О встрече Шефира с Ахметовым

По словам Николова, он наблюдал за действиями украинских чиновников и олигархов еще с тех пор, когда Фонд Ахметова подарил Зеленскому сотни карет скорой помощи.

"У меня не было сомнений, что в дальнейшем мы будем видеть так называемую картину стремительной помощи олигархам со стороны чиновников. Министром энергетики стала дама, которая принимала решение в пользу Ахметова, премьер-министром – вообще менеджер из его (Ахметова – 24 канал) компании. Единственное, что может сделать Украина, разогнать их", – сказал журналист-расследователь.

Позиция Антимонопольного комитета

Согласно словам Юрия Николова, Антимонопольный комитет институционально так создан, что его расследования в отношении олигархов являются слишком длительными.

Перед сменой президента мы видели то, что Антимонопольный комитет похоронил несколько расследований в отношении Рината Ахметова,

– сказал журналист программы "Наши деньги"

Также он добавил, что именно тогда комитет дал разрешение Ахметову на покупку одних из крупнейших в Украине облэнерго – Одесского и Киевского. Благодаря этому группа Ахметова стала крупнейшим владельцем распределительных мощностей в Украине, считает Николов.

"Он готовился к смене президента в течение последних месяцев режима Порошенко. Те дела, которые "перекочевали" в новый состав Антимонопольного комитета, были инфицированными с самого начала", – рассказал журналист-расследователь.

Давление на НКРЭКУ

По словам Юрия Николова, на основании публичных высказываний и информации в СМИ, можно сделать вывод, что активно выступают против НКРЭКУ:

нардеп от "Слуги народа" Буймистер,

представитель "Батькивщины" Кучеренко,

в разных аспектах выражает несогласие депутат Волынец.

Журналист подчеркнул, что эти фамилии достаточно известны для тех, кто изучает лоббистские структуры Рината Ахметова.

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Чего они пытаются достичь

Согласно мнению журналиста, они пытаются принудить НКРЭКУ к миру с олигархами.

"НКРЭКУ – это созданная государством независимая комиссия, которая должна заниматься всем регулированием энергетического рынка, эта институция должна быть независима. К сожалению, в СМИ мы увидели, что чиновники пытаются поставить НКРЭКУ на колени перед олигархами", – отметил представитель проекта "Наши деньги" Юрий Николов.

Журналист о давлении связанных с Ахметовым депутатов: смотрите видео