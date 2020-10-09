Лояльность и отсутствие критики, – журналист о связях правительства Зеленского с Ахметовым
Благодаря консенсусу олигархов Владимир Зеленский избегает критики со стороны крупных медиа – так называемых олигархических телеканалов. В частности, нормальные и конструктивные отношения с олигархами президенту обеспечивает Сергей Шефир через соответствующие встречи.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал журналист-расследователь проекта "Наши деньги" Юрий Николов. По его словам, предоставляя преференции олигархам в экономике, президент получает с их стороны лояльность и отсутствие критики, что влияет на рейтинг.
Читайте также Помощник Зеленского Шефир тайно посещал имение Ахметова, – "Схемы"
"Если бы "большой телевизор" рассказывал обо всем том, что вытворяет правительство Зеленского, то до конца этой власти оставалось бы несколько недель или месяцев", – отметил журналист.
О встрече Шефира с Ахметовым
По словам Николова, он наблюдал за действиями украинских чиновников и олигархов еще с тех пор, когда Фонд Ахметова подарил Зеленскому сотни карет скорой помощи.
"У меня не было сомнений, что в дальнейшем мы будем видеть так называемую картину стремительной помощи олигархам со стороны чиновников. Министром энергетики стала дама, которая принимала решение в пользу Ахметова, премьер-министром – вообще менеджер из его (Ахметова – 24 канал) компании. Единственное, что может сделать Украина, разогнать их", – сказал журналист-расследователь.
Позиция Антимонопольного комитета
Согласно словам Юрия Николова, Антимонопольный комитет институционально так создан, что его расследования в отношении олигархов являются слишком длительными.
Перед сменой президента мы видели то, что Антимонопольный комитет похоронил несколько расследований в отношении Рината Ахметова,
– сказал журналист программы "Наши деньги"
Также он добавил, что именно тогда комитет дал разрешение Ахметову на покупку одних из крупнейших в Украине облэнерго – Одесского и Киевского. Благодаря этому группа Ахметова стала крупнейшим владельцем распределительных мощностей в Украине, считает Николов.
"Он готовился к смене президента в течение последних месяцев режима Порошенко. Те дела, которые "перекочевали" в новый состав Антимонопольного комитета, были инфицированными с самого начала", – рассказал журналист-расследователь.
Давление на НКРЭКУ
По словам Юрия Николова, на основании публичных высказываний и информации в СМИ, можно сделать вывод, что активно выступают против НКРЭКУ:
- нардеп от "Слуги народа" Буймистер,
- представитель "Батькивщины" Кучеренко,
- в разных аспектах выражает несогласие депутат Волынец.
Журналист подчеркнул, что эти фамилии достаточно известны для тех, кто изучает лоббистские структуры Рината Ахметова.
Обратите внимание Ахметов и ДТЭК активизировались на всех фронтах, – экс-нардеп о давлении на НКРЭКУ
Чего они пытаются достичь
Согласно мнению журналиста, они пытаются принудить НКРЭКУ к миру с олигархами.
"НКРЭКУ – это созданная государством независимая комиссия, которая должна заниматься всем регулированием энергетического рынка, эта институция должна быть независима. К сожалению, в СМИ мы увидели, что чиновники пытаются поставить НКРЭКУ на колени перед олигархами", – отметил представитель проекта "Наши деньги" Юрий Николов.
Журналист о давлении связанных с Ахметовым депутатов: смотрите видео