"Слуга" Евгения Кравчук считает, что локдаун в Украине нельзя вводить пока правительство не внесет законопроекты о поддержке бизнеса и компенсаторных механизмах. Сейчас нардепы ждут, когда чиновники зарегистрируют соответствующие законопроекты в Раде.

Вероятнее всего, это произойдет до конца рабочей недели. Об этом народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала Интерфакс-Украина.

Смотрите также Суммы не являются катастрофически высокими для государства, – Мокан о выплатах предпринимателям

Позиция депутатов такова, что нельзя вводить локдаун без принятия законов, о которых говорил президент. Соответственно, мы ждем их регистрации. Очевидно, их внесет Кабинет Министров и это должно произойти сегодня, максимум завтра, то есть до конца недели,

– уточнила Кравчук.

Она также подчеркнула: в "Слуге народа" рассчитывают на консенсус всех фракций по поддержке таких законопроектов.

Надо сделать так, чтобы их можно было проголосовать быстро, на следующей пленарной неделе, и чтобы они сразу же вступили в силу, чтобы не растягивать этот процесс на недели, как это бывает с обычными законопроектами", – добавила "слуга народа".

При этом Кравчук акцентировала на том, что без принятия компенсаторных механизмов бизнесу будет крайне сложно пойти на еще один локдаун.

Заметим, что о "радикальном" локдауне заговорил и глава МВД Арсен Аваков. По его мнению, жесткий карантин надо вводить как можно быстрее, а продлиться он должен 3–4 недели.

В то же время Аваков отрицает, что в Украине могут снова остановить междугороднее и железнодорожное сообщение.

Больше о том, когда и насколько могут ввести локдаун в Украине – по ссылке.