Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине точно введут. Впрочем, сейчас решается вопрос, когда именно это произойдет. По его словам, есть 2 варианта дат, которые рассматривают.

Все будет зависеть от того, "какая информация для анализа" будет у власти в ближайшие дни. Речь идет прежде всего о темпах роста заболеваемости COVID-19. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет 24 канал.

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Локдаун в Украине точно будет. Сейчас один вопрос – когда: в декабре или с 2 января. Идет дискуссия со специалистами по этому вопросу. То, что локдаун будет – 100%,

– подчеркнул он.

В то же время Данилов отметил, что этот вопрос активно обсуждали на совещании у президента Зеленского, которое проходило 30 ноября.

Секретарь СНБО добавил, что дата введения локдауна зависит прежде всего от населения и от того, как люди будут относиться друг к другу и придерживаться рекомендаций.

Также, по мнению Данилова, жесткий карантин, который власти вводили весной, дал свои результаты. Власти смогли подготовиться к процессам, обусловленным коронавирусом.

Борьба с COVID- 9 в регионах

Кроме того, секретарь СНБО заявил, что ситуацией с эпидемией должны активно заниматься чиновники на местах.

"Есть регионы, где сегодня ситуация непростая – Киев, Днепр, Одесса и т. д., а есть территории, где распространение эпидемии медленнее. У нас уже избраны новые органы самоуправления, в СНБО идет мониторинг того, что происходит в местных советах, и мы очень удивлены, чем они занимаются", – добавил он.

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Данилов заметил, что местная власть занимается чем угодно, кроме выяснения ситуации с коронавирусом на их территориях. По мнению Данилова, все мэры, депутаты местных советов должны быть вовлечены в этот процесс борьбы с COVID-19.

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