В мире ухудшается ситуация с распространением коронавируса. В Европе вспышка COVID-19 уже привела к тому, что несколько стран повторно ввели локдаун, чтобы сдержать распространение инфекции. Может ли ждать такой сценарий и на Украину – далее в материале.

Что такое локдаун

Локдаун является жесткой формой карантина, что ограничивает свободное передвижение в пределах и за пределами страны. При локдауне нормально функционировать могут лишь организации, предоставляющие основные потребности и услуги, пишет 24 канал.

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Да, локдаун может предусматривать закрытие границ страны, введение комендантского часа, отмену международного и междугородного транспортного сообщения, закрытие учебных заведений, заведений общественного питания или развлечений и тому подобное.

В Украине из-за COVID-19 уже вводили локдаун. Он продолжался с середины марта до мая. Тогда жесткий карантин власти ввели, чтобы подготовить систему здравоохранения к наплыву больных с коронавирусом. Впрочем, уже с мая ограничения начали ослаблять, а впоследствии правительство ввело на территории государства адаптивный карантин, что продолжается.

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О его эффективности в Минздраве неустанно повторяют. Да, глава ведомства Максим Степанов недавно даже сравнивал ситуацию в Украине с тем, что происходит в Европе. Он также говорил – в Украине повторное введение локдауна будут оттягивать до последнего.



Адаптивный карантин: новые ограничения / Инфографика 24 канала

Введут ли в Украине локдаун

И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимало этот вопрос. В своих заявлениях они каждый раз называют другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.

Сначала президент Владимир Зеленский предположил введение жесткого карантина при условии, если суточный прирост больных возрастет до 9500 человек. Впрочем, через несколько дней он изменил свое мнение и сказал: локдаун возможен при 15 тысячах больных в день.

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После этого разъяснять ситуацию взялся Максим Степанов.

Министр рассказал о 4 уровнях коронавирусной опасности и предположил, что красную карантинную зону могут ввести на территории всего государства в случае суточного прироста больных в количестве 15 тысяч человек.

Впрочем, новое заявление Степанова снова подняло эту планку. Министр сказал, что локдаун в Украине начнет действовать тогда, когда в Украине будут фиксировать по 20 тысяч больных в день.

Если мы дойдем до цифры 20 тысяч в сутки, мы будем иметь 100% заполненность койкомест вместе с мобильными госпиталями,

– сказал Степанов.

На самом деле все зависит от ситуации с койкоместами и их заполненностью. При увеличении суточного прироста больных, увеличивается и количество сложных случаев COVID-19, при которых больные нуждаются в госпитализации.

В Украине же мест, отведенных под больных с COVID-19 есть 52 тысячи. В случае их 100% заполненности врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационарных условиях (4 уровень коронавирусной опасности).

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По состоянию на 1 ноября в Украине уже занято 67% больничных коек для больных коронавирусом.

А что же в Европе

Повторный локдаун в Европе вводят все больше стран. К примеру, ввести частичный локдаун уже решились следующие страны:

Большинство из этих стран усилили карантинные мероприятия на месяц уже со 2 ноября, остальные – введут локдаун с 5 ноября. Карантин будут менее жесткими, чем весной, впрочем, все же достаточно строгим.

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Большинство из перечисленных выше стран ограничили работу ресторанов, баров, развлекательных заведений и магазинов. В общественных местах запретили собираться в компаниях более 10 человек.

До декабря не будут работать фитнес-клубы, бассейны, косметические и массажные студии, тату-салоны. Отелям запретили принимать туристов. Школьников и студентов во многих из этих стран перевели на дистанционку. А вот в Греции даже ввели комендантский ночной час.

На новые запреты граждане часто реагируют протестами (так было в Италии и Испании – 24 канал). Впрочем, на недовольство людей правительства стран не обращают внимание, ведь речь идет о преодолении пандемии и спасении жизней.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала