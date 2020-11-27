Локдаун в Украине в декабре 2020 года вполне возможен. За введение локдауна немедленно в декабре выступает часть политикума и ряд экспертов. Еще часть – за локдаун или усиление карантина уже с Нового года на все праздники. Когда в Украине могут ввести локдаун – читайте в материале 24 канала.

Количество больных коронавирусом в Украине за сутки 26 ноября перевалила за 16 тысяч, сообщает 24 канал. Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что уже при 15 тысячах больных в стране введут локдаун, однако этого не произошло. Теперь же, 27 ноября, в Офисе Президента сообщили, что решение о необходимости введения полного локдауну примут через неделю, когда будут ясны последствия карантина выходного дня.

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Какова позиция Минздрава относительно локдауна

Глава Минздрава Максим Степанов 27 ноября заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи коронавируса. Заболеваемость может упасть почти до нуля. При этом он не назвал никаких конкретных дат. Сказал лишь, что в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники из-за больших скоплений людей.

Относительно эффективности карантина выходного дня, то Степанов сказал, что оценку ему дадут на следующей неделе, то есть с 30 по 4 декабря.

Отметим, что риторика министра несколько изменилась, ведь еще 20 ноября он четко говорил, что полный локдаун могут ввести, если будет 30 тысяч больных COVID-19 за сутки.

Что говорят источники в ОП и СМИ

"Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве и офисе Президента сообщила, что власть обсуждает несколько вариантов дат введения полного локдауна в Украине:

с 25 декабря по 17 января. Эти даты проговаривали с мэрами и губернаторами примерно неделю назад. Поскольку цифры заболеваемости коронавирусом ежедневно меняются, карантин могут усилить и раньше.

с 7 по 20 декабря – это еще один вариант дат введения локдауна, который звучит во властных коридорах.

Однако все источники издания сходятся на том, что окончательного решения по состоянию на 27 ноября нет.

Накануне "Громадське" со ссылкой на собственные источники сообщило, что правительство может ввести локдаун уже с 20 декабря. Но если же ситуация с заболеваемостью будет более-менее стабильной, то жесткий карантин введут после Нового года сроком на 3 недели.

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Что говорит Шмыгаль о локдауне

Премьер Денис Шмыгаль не исключает, что локдаун могут устроить на новогодние праздники. Глава правительства, как и Степанов, сказал, что в начале декабря оценят, дал ли результаты карантин выходного дня.

Радикальная позиция Авакова

Глава МВД Арсен Аваков считает, что в Украине следует ввести жесткий карантин как можно скорее. При этом локдаун должен длиться 3 – 4 недели.

Я тут радикальный и, собственно, всегда таким был, – надо вводить локдаун немедленно,

– сказал Аваков.

Что предлагает Милованов

Советник председателя ОП Тимофей Милованов не верит в эффективность карантина выходного дня. Чиновник убежден, что лучше было бы ввести жесткий карантин во время рождественских праздников на 3 – 4 недели.

"Лучше во время Рождества, конечно (ввести жесткий карантин – 24 канал). Тогда активность будет ниже. Те отрасли (экономики – 24 канал), которые пострадают, поддержать финансово, стабилизировать ситуацию и дальше дать экономике работать", – сказал советник главы ОП.

Ткаченко поддерживает позицию Милованова

Министр культуры Александр Ткаченко тоже считает, что в Украине следует ввести в период новогодних праздников локдаун на 2 недели. Он убежден, что такой прогнозируемый вариант с локдауном лучше, чем "длительная неопределенность".

Ткаченко при этом уточнил, что, по его мнению, надо отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.

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Что говорит о локдауне партия власти

Нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что одним из сценариев с карантином является полный локдаун на 3 – 4 недели.

"Мы готовимся, есть план, согласно которому, если будет полный локдаун из-за COVID-19, который будет внедрять Кабмин", – рассказала Третьякова.

Еще одна "слуга народа" Елена Мошенец считает, что локдаун надо вводить уже в ближайшие недели. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Депутат полагает, что это может позволить ослабить карантинные ограничения до новогодних праздников.

Локдаун в ближайшее время, по мнению парламентария, нужен, потому что "некому будет работать, ведь болеют те люди, которые работают".

В то же время Мошенец выступает против отмены карантина выходного дня.

Что говорят о локдауне эксперты

"Мне кажется, что тянуть (с локдауном – 24 канал) нельзя. Если ждать, когда через 2 – 3 недели сработает карантин выходного дня, то потом можно не успеть сбить эту волну более жесткими ограничениями", – выразил убеждение руководитель программ по здравоохранению ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.

Любой кратковременный локдаун не даст никакого эффекта. По меньшей мере должен быть месяц жестких ограничений, убежден руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк. Он считает, что альтернативы введению жестких ограничений в ближайшее время нет.

2 недели не помогут, как минимум, должен быть один месяц,

– заметил эксперт.

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По его мнению, перегрузка медицинской системы может произойти раньше, чем на новогодние праздники.

"Если мы будем ждать до новогодних праздников, ситуация может стать критической. Мы вводим локдаун, но еще 3 недели будет происходить рост и в больницах будет страшная ситуация", – подчеркнул Ковтонюк.

Эксперт назвал 4 сферы, которых непосредственно должны касаться жесткие ограничения:

заведения общественного питания;

отели;

спортзалы и сауны;

массовые собрания.