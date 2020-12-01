Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения локдауна. Мэр утверждает, что заболеваемость в городе уменьшается.

Городской голова обратился к властям с просьбой не вводить локдаун. Об этом Марцинкив заявил во время прямого эфира в Фейсбуке.

Кстати Рождество отменить нельзя, – Садовый рассказал о локдаун в Львове

Локдаун добьет малый и средний бизнес, который непросто переживает этот год,

– подчеркнул мэр.

По словам Марцинкива, именно перед Николаем и новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают деньги, за которые потом удерживают свои хозяйства, своих работников в течение января – марта.

Будет ли в Украине локдаун: что известно

Локдаун в Украине хотят ввести из-за сложной ситуации с коронавирусом.

30 ноября у президента Зеленского срочно собрали совещание, чтобы обсудить вероятность локдауна.

СМИ, ссылаясь на источники в Кабмине, даже назвали вероятные даты локдауна. В частности, 23 декабря – 15 января или со 2 января.

Однако глава МВД Арсен Аваков настаивает на введении локдауна уже с 7 декабря.

К теме Что такое локдаун и при каких условиях его могут ввести в Украине