Локдаун добьет малый и средний бизнес, – мэр Ивано-Франковска
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив выступил против введения локдауна. Мэр утверждает, что заболеваемость в городе уменьшается.
Городской голова обратился к властям с просьбой не вводить локдаун. Об этом Марцинкив заявил во время прямого эфира в Фейсбуке.
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Локдаун добьет малый и средний бизнес, который непросто переживает этот год,
– подчеркнул мэр.
По словам Марцинкива, именно перед Николаем и новогодне-рождественскими праздниками предприниматели заработают деньги, за которые потом удерживают свои хозяйства, своих работников в течение января – марта.
Будет ли в Украине локдаун: что известно
- Локдаун в Украине хотят ввести из-за сложной ситуации с коронавирусом.
- 30 ноября у президента Зеленского срочно собрали совещание, чтобы обсудить вероятность локдауна.
- СМИ, ссылаясь на источники в Кабмине, даже назвали вероятные даты локдауна. В частности, 23 декабря – 15 января или со 2 января.
- Однако глава МВД Арсен Аваков настаивает на введении локдауна уже с 7 декабря.
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