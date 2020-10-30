Из-за введения во Франции жесткого карантина десятки тысяч жителей Парижа покидают город. Накануне объявления локдауна люди опустошили супермаркеты и стояли в огромных очередях в парикмахерские.

Парижане реагируют на введение жесткого карантина бегством из города, сообщает Daily Mail.

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Десятки тысяч жителей столицы покидают город. Накануне объявления локдауна люди опустошали супермаркеты и стояли в больших очередях в парикмахерские.

Напомним, усиление ограничений начало действовать во Франции 30 октября и продлятся до 1 декабря.

Какие ограничения действуют во Франции

В стране ввели комендантский час с 21:00 до 6:00 в 54 департаментах с общим количеством населения 46 миллионов людей.

Люди смогут выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу или в медицинские учреждения, купить необходимые товары или помочь кому-то из близких.

Прогулки французам разрешены только возле собственных домов.

Кафе и рестораны закрыли.

Студенты перешли на дистанционное обучение.

29 октября несколько сотен человек вышли на улицы Парижа на протест против этих ограничений.

Обратите внимание! В течение 29 октября в стране коронавирус подтвердили у 47 637 человек. По словам министра здравоохранения Франции, почти каждый пятый тест на коронавирус показывает положительный результат. Общее число заражений выросло до 1 282 769. От болезни умерли 36 010 человек, удалось выздороветь 115 287.