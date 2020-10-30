Локдаун во Франции: десятки тысяч парижан убегают из города
Из-за введения во Франции жесткого карантина десятки тысяч жителей Парижа покидают город. Накануне объявления локдауна люди опустошили супермаркеты и стояли в огромных очередях в парикмахерские.
Парижане реагируют на введение жесткого карантина бегством из города, сообщает Daily Mail.
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Десятки тысяч жителей столицы покидают город. Накануне объявления локдауна люди опустошали супермаркеты и стояли в больших очередях в парикмахерские.
Напомним, усиление ограничений начало действовать во Франции 30 октября и продлятся до 1 декабря.
Какие ограничения действуют во Франции
- В стране ввели комендантский час с 21:00 до 6:00 в 54 департаментах с общим количеством населения 46 миллионов людей.
- Люди смогут выходить из дома только для того, чтобы пойти на работу или в медицинские учреждения, купить необходимые товары или помочь кому-то из близких.
- Прогулки французам разрешены только возле собственных домов.
- Кафе и рестораны закрыли.
- Студенты перешли на дистанционное обучение.
29 октября несколько сотен человек вышли на улицы Парижа на протест против этих ограничений.
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