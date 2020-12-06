Уже известно, что в Украине точно не будут усиливать карантин в декабре. Зато есть большая вероятность, что локдаун введут в январе 2021 года.

О том, какими будут эти "более жесткие карантинные меры", сообщил в фейсбуке премьер Денис Шмыгаль. По его словам, государство делает все, чтобы украинцы легче прошли зимние каникулы ради безопасности.

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Шмыгаль добавил, что сейчас Кабмин совместно с местной властью работает над перечнем возможных ограничений. Для этого руководители городов и ОГА прошли опросы и высказали собственное мнение.

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Праздничные концерты, дискотеки и ночные клубы, массовые мероприятия в помещениях, хостелов, ТРЦ (вероятность 100%).

Музеи, кинотеатры и театры, заведения общественного питания с организацией досуга (95%).

Праздничные ярмарки, спортзалы и фитнес-центры (90%).

В то же время вероятность ограничения работы:

общественного транспорта (не более, чем количество сидячих мест),

заведений общественного питания (доставка или на вынос),

гостиниц (без зон развлечений и питания).

Полный перечень возможных карантинных ограничений Шмыгаль пообещал обнародовать на заседании правительства 9 декабря.