Локдаун будут вводить именно в январе, а не в декабре. Дело в том, что этот период более благоприятный для украинской экономики и бизнеса. В правительстве еще обсуждают, какие ограничения будут действовать и как будут работать горнолыжные курорты.

Почему в январе – безопаснее

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов уверен, что в декабре локдаун может привести к плохим последствиям для экономики и бизнеса. В эфире 24 канала он объяснил, что январь – самый благоприятный месяц для локдауна.

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"Мы должны понимать, что в Украине традиционно идет спад экономической активности во время новогодних и рождественских праздников, поэтому комбинация карантинных мероприятий по таким естественным процессам будет наименее болезненным для экономической системы", – заверил Немичнов.

По его мнению, ни один месяц не может быть правильным и удачным для локдауна, однако говорится о том, чтобы карантин был минимально вреден, поэтому правительство выбирает лучший период.

Эффект карантина выходного дня

Он отметил, что у карантина выходного дня юыла большая эффективность и это следует понимать. Он отметил, что в Украине первое недельное падение статистики больных с августа – 7 тысяч больных меньше неделю.

Это реальный эффект карантина выходного дня. Этот месяц, который мы выиграли благодаря 3 большим выходным, даст возможность медицинской системе относительно спокойно дойти до января,

– подчеркнул министр.

По словам Немчинова, в торгово-развлекательных центрах есть много людей, но все в масках.

Как реагируют мэры городов

В пятницу, 4 декабря, премьер-министр Денис Шмыгаль провел очередное совещание с городскими головами. Обсудили и вопрос локдауна.

"Насколько я знаю, они озвучили свои предложения. Преимущественно все соглашаются с перечнем карантинных ограничений. Есть замечания по срокам введения этих карантинных ограничений", – сказал министр.

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Он заверил, что ситуация кардинально отличается от той, что была при введении карантина выходного дня накануне 2 тура выборов.

Сроки локдауна должны согласовать 9 декабря на заседание Кабмина. Информацию по этому вопросу точно скажут заранее.

Какие ограничения обсуждают

Общественный транспорт

Немчинов заверил, что общественный транспорт будет работать. "Ограничение межобластного и международного сообщения не предусматривалось. Единственное – соблюдение карантинных норм при нахождении в транспорте", – заявил министр.

Пока не обсуждали предложений, чтобы в транспорте была заполнена лишь половина сидячих мест. Говорится только о правиле, которое действует и сейчас количество пассажиров должно соответствовать количеству сидячих мест.

Горнолыжные курорты

Нововведения на время локдауна будут и в работе горнолыжных курортов.

Я видел предложения Минздраве. Они предусматривают их функционирование в режиме гостиниц без развлекательных зон,

– заметил Немчинов.

Он добавил, что в случае, если гости отеля уже забронировали развлекательные зоны заранее – руководство отеля может уверенно решить проблему.

"У нас есть режим форсмажорных обстоятельств. В случае необходимости – курорты могут обратиться в торгово-промышленный аппарат и получить справку о форс-мажорных обстоятельствах, таким образом решить вопрос со своими гостями", – сказал министр.

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Образовательные учреждения

С учебными заведениями, как заметите министр, проблем не должно возникать. "У нас январь – каникулярный месяц в средней школе и в большинстве вузов. Минздрав не планировал восстанавливать работу этих учреждений", – отметил Немчинов.

О детских садах – вопрос нужно уточнять в профильном министерстве, ведь с ними это согласовывают.

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