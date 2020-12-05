Введение локдауна в январе 2021 года позволит уменьшить количество зараженных коронавирусом до 6 – 8 тысяч человек в сутки. Однако точная дата введения жесткого карантина пока неизвестна.

Скорее всего локдаун введут на 3 недели. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "РБК-Украина".

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Что еще сказал Ляшко

Если в январе на несколько недель введут локдаун, дальнейший рост заболеваемости не станет пиковым.

Украинцы смогут спокойно пережить февраль – март, и в дальнейшем обойтись без еще одного локдауна.

Середина февраля будет особенно опасной. Ведь тогда к коронавирусу добавится еще заболеваемость сезонным гриппом.

Ляшко также отметил, что если в январе все-таки введут локдаун, в Украине смогут работать горнолыжные курорты. Это сделают для того, чтобы людям было куда уехать из больших городов. Кроме того, не планируют также закрывать гостиницы и храмы.

Обратите внимание! Окончательное решение о локдауне Кабинет Министров примет на следующей неделе. Утвержденный план новых карантинных ограничений правительство обнародует 9 декабря. Подробнее читайте здесь.