Владимир Зеленский пообещал, что предприниматели получат от государства 8 тысяч гривен денежной помощи в случае закрытия бизнеса из-за карантина. Однако устраивает ли такая помощь предпринимателей и как они относятся к локдауну – читайте дальше.

Любая поддержка – это хорошо, но никакая помощь не компенсирует тех затрат, которые сегодня несет малый и средний бизнес. Об этом в эфире программы "Ты смотри!" на 24 канале рассказал председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

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"Мы все помним помощь мартовскую и апрельскую от Кабмина, и что? Что-то сработало из этого? Кто-то получил эти доплаты? Кому-то это помогло? Боюсь, что нет. Хочется верить, что в этот раз помощь найдется", – объяснил он.

Но в моем понимании, она может сработать в одном конкретном случае – если помощь будет безусловной. Без справок, просьб и походов в службы занятости,

– сказал Соболь.

По его словам, с такой проблемой столкнулись предприниматели меньше, чем полгода назад.

"Мы отказывались от этой помощи, потому что выпросить ее занимало много времени, которое нам было намного дороже, чем та помощь, которую нам обещали", – отметил он.

Что делать с новогодними праздниками

Эксперт объяснил, что любой человек, работающий в экономической сфере, не поддержит локдаун в любом его проявлении. Однако надо учесть, что у нас плачевная ситуация с приростом больных коронавирусом в стране.

"Нам локдауна не избежать, но если его сделать до новогодних праздников с 20 декабря или 25 декабря, то это будет опять проблемой. Если же предпринимателям дать возможность собрать эти новогодние кассы и позволить работать до нового года, то локдаун с 1 января до 14 января, а может и дольше, меньше ударит по экономике", – заявил Соболь.

Он добавил: "Так сложилось исторически, что эти дни (период рождественских праздников – 24 канал) являются очень слабыми в выручках, потому что страна, условно, гуляет".

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