В Офисе Президента выступают за то, чтобы полный локдаун ввели уже после Нового года – с 2 по 21 января. Впрочем, возможность такого сценария в декабре 2020 тоже не исключают – если коронавирусом будут болеть по 30 тысяч человек в сутки.

Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год, сообщает издание LIGA.net со ссылкой на собственные источники в ОПУ и Кабинете Министров.

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Сейчас чиновники планируют пересмотреть динамику заболевания в ближайшие выходные. Впрочем, внезапной вспышки болезни они не ожидают.

Поэтому вероятным является вариант с введением локдауна на менее чем на три недели во время рождественских праздников. Он может продолжаться в течение 2 – 21 января 2021 года.

Что будет с транспортом

Пока наиболее вероятной выглядит версия о том, что общественный транспорт частично продолжит работать. То есть, не будет таких жестких ограничений как в начале карантина.

За локдаун в 2021 году выступает ОПУ

Ранее мы уже писали, что идею с усилением карантинных ограничений уже после Нового года поддерживает лично Президент Украины Владимир Зеленский.

Пока не ясно, какой именно вариант выберет украинская власть, и чем больше времени проходит в дискуссиях, тем более вероятным выглядит вариант, что карантин усилят именно в 2021 году.