Локдаун может свести заражение COVID-19 к нулю, – Степанов
Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи коронавируса. В результате заболеваемость может упасть почти до нуля. Относительно эффективности карантина выходного дня, то оценку проведут на следующей неделе.
Что может обеспечить полный локдаун
Результативность карантина выходного дня и потенциальный эффект от введения полного локдауна прокомментировал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.
Читайте также Кабмин рассматривает 3 сценария локдауна: что они предусматривают – СМИ
Введение жесткого карантина и расторжение полностью цепи передачи болезни, то есть сведение почти к нулю контакта между людьми, это лучший способ уменьшения заболеваемости COVID-19,
– отметил Степанов.
По его словам, локдаун может обеспечить падение инфицирования коронавируса почти до нуля. Однако это эффективно с эпидемиологической точки зрения. А есть еще и экономическая сторона. Ее тоже обязательно следует учитывать.
Министр отметил, что предпосылки для введения жесткого карантина есть. Этот рост заражений и большая нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники. Причина – большие скопления людей в дни зимних праздников.
Сейчас министерство рассматривает несколько вариантов реагирования на ситуацию с коронавирусом.
Когда оценят эффективность карантина выходного дня
Дает ли результаты карантин выходного дня, оценят на следующей неделе. В министерстве здравоохранения ожидают уменьшение динамики заболеваемости COVID-19.
Степанов напомнил, что говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее чем через 2 – 3 недели.
Узнайте больше Какие страны ввели локдаун из-за обострения ситуации с коронавирусом
Поделиться новостью