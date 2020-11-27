Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи коронавируса. В результате заболеваемость может упасть почти до нуля. Относительно эффективности карантина выходного дня, то оценку проведут на следующей неделе.

Что может обеспечить полный локдаун

Результативность карантина выходного дня и потенциальный эффект от введения полного локдауна прокомментировал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Введение жесткого карантина и расторжение полностью цепи передачи болезни, то есть сведение почти к нулю контакта между людьми, это лучший способ уменьшения заболеваемости COVID-19,

– отметил Степанов.

По его словам, локдаун может обеспечить падение инфицирования коронавируса почти до нуля. Однако это эффективно с эпидемиологической точки зрения. А есть еще и экономическая сторона. Ее тоже обязательно следует учитывать.

Министр отметил, что предпосылки для введения жесткого карантина есть. Этот рост заражений и большая нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники. Причина – большие скопления людей в дни зимних праздников.

Сейчас министерство рассматривает несколько вариантов реагирования на ситуацию с коронавирусом.

Когда оценят эффективность карантина выходного дня

Дает ли результаты карантин выходного дня, оценят на следующей неделе. В министерстве здравоохранения ожидают уменьшение динамики заболеваемости COVID-19.

Степанов напомнил, что говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее чем через 2 – 3 недели.

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Обратите внимание! За прошедшие сутки, 26 ноября, коронавирус подтвердили еще у 16 218 человек. Это наибольшее количество заражений с начала эпидемии. В общем болезнь обнаружили уже у 693 407 жителей Украины. Побороть COVID-19 удалось 326 238 украинцам, за последние сутки выздоровели 8 843. К сожалению умерли 11 909, 26 ноября – 192.