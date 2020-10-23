Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что ждет страну при росте количества больных коронавирусом. Так, когда количество инфицированных достигнет 15 тысяч в день, то в стране развернут работу мобильных госпиталей и проведут полную мобилизацию медиков, в том числе – интернов.

Если же суточный прирост больных возрастет до 20 тысяч – врачи будут вынуждены выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь. Об этом Степанов рассказал в ходе традиционного брифинга Минздрава. Новость дополняется ...