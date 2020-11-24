Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что в Украине следует ввести двухнедельный локдаун в период новогодних праздников. Якобы, этот прогнозируемый вариант лучше, чем "длительная неопределенность".

По его мнению, ситуация с коронавирусом в Украине должна оставаться прогнозируемой, а граждане должны знать, чего им ждать завтра. Об этом Ткаченко написал в своем телеграмм-канале.

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Министр также напомнил, что Украину ждет пока последний карантин выходного дня. А его завершение (правительством он был введен до 30 ноября включительно – 24 канал) ждут "все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений".

Растянутая во времени красная зона не может быть бесконечной, из-за негативного влияния на экономику. Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам,

– объяснил свою позицию Ткаченко.

Он добавил, что правительство, в свою очередь, должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы.

По мнению Ткаченко, надо отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн.

Ранее подобное заявление сделал советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов. Он в частности отметил, что не верит в эффективность карантина выходного дня. Правда, он выступает за более долгий срок жесткого карантина. Ввести локдаун, по его мнению, следует на 3 – 4 недели.

Обратите внимание! Ранее в Минздраве предположили, что к жесткому карантину Украина может вернуться, если за сутки будут инфицироваться 30 тысяч человек. В то же время президент Зеленский считает, что необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить в Украине локдауна.

Сейчас в Украине, кроме других ограничений, действует карантин выходного дня. Он введен правительством на срок до 30 ноября.



Карантинные ограничения в Украине / Инфографика 24 канала