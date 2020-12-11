Введение локдауна в Украине с 8 по 24 января может предотвратить пик заболеваемости коронавирусом в феврале. Кроме того, бизнес может понести меньшие потери, чем если бы локдаун ввели на новогодние праздники. Каких еще результатов локдауна ожидают в Украине – читайте в материале 24 канала.

Как локдаун повлияет на заболеваемость COVID-19

Локдаун в январе может уберечь украинцев от более жестких ограничительных мер в феврале. Об этом 9 декабря в эфире 24 канала заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

К теме Локдаун в Украине: какие ограничения будут действовать и что не будет работать

"Коронавирусная инфекция – это острая респираторная вирусная инфекция, которая полностью коррелируется с гриппом и ОРВИ", – сказал Рубан.

Он объяснил, что в Украине естественно каждый год есть 3 этапа заболеваемости: в декабре – уменьшение количества больных; первые 2 недели января – минимальные показатели заболеваемости; в последние недели января и февраль – стремительный рост заболеваемости и пик.

Благодаря локдауну в январе мы сможем снизить волну заболеваемости в феврале и уменьшить нагрузку на медицинскую отрасль,

– подытожил Рубан.

При этом он убежден, что ослабление карантинных ограничений для кафе и ресторанов в новогоднюю ночь не повлияет на эпидемиологическую ситуацию в стране. Напомним, что заведениям общественного питания в ночь с 31 декабря на 1 января разрешили продлить работу до 01:00 часов.

Что говорит Шмыгаль

"Это (локдаун в январе – 24 канал) делается для того, чтобы не допустить развертывания новой волны заболеваемости, которая может наступить, в том числе и после новогодних праздников. То есть усиленные карантинные ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости, которая может сформироваться в течение праздников", – заявил премьер Денис Шмыгаль.

Читайте также Почему власти ужесточили карантин после Нового года: объяснение "Слуги народа"​

Что говорят в Минздраве

Локдаун в январе позволит уменьшить количество зараженных коронавирусом до 6–8 тысяч людей в сутки. В этом убежден замглавы Минздрава Виктор Ляшко. Дальнейший рост заболеваемости не станет пиковым.

По словам Ляшко, украинцы смогут спокойно пережить февраль – март, и в дальнейшем обойтись без еще одного локдауна. При этом середина февраля будет особенно опасной. Ведь тогда к коронавирусу добавится еще заболеваемость сезонным гриппом.

Как локдаун в январе повлияет на бизнес

Мнение ресторатора

Предприниматели в основном положительно восприняли известие о датах введения локдауна. Это несмотря на то, что локдаун является опасным и убыточным для бизнеса в любое время. А вот в период с 8 по 24 января эти убытки можно минимизировать, поэтому соответствующее решение является лучшим из всех, которые предлагали. Такое мнение высказал председатель Ассоциации рестораторов Украины Сергей Трахачев.

Если сравнивать локдаун в конце декабря и в середине января, то середина января – это лучше для большинства регионов. Дело в том, что страна большая и для разных регионов степень влияния этих дат различна,

– пояснил Трахачев.

Он также отметил, что предприниматели хорошо восприняли это решение, ведь о нем сообщили заранее.

К теме Выделят 12 миллиардов гривен: какую компенсацию за карантин получит бизнес

"Это дает возможность спрогнозировать и что-то сделать для того, чтобы уменьшить свои убытки. Это правильно, что власть набралась смелости и озвучила это неприятное решение заранее", – подчеркнул Трахачев.

При этом он добавил, что ресторанная отрасль и до сих пор не может вернуться к нормальной работе, ведь ощущает последствия локдауна, который вводили еще в марте.

Смотрите видео с комментарием ресторатора о локдауне:

Мнение финансиста

В то же время финансист Сергей Фурса убежден, что "Украина опоздала с локдауном".

Потому что нет денег. Денег нет из-за действий властей, которые привели к замораживанию сотрудничества с МВФ. И поэтому у нас не было локдауна в ноябре. И люди умирали,

– считает эксперт.

Фурса заметил, что для экономики худшим вариантом было бы введение локдауна в последнюю неделю декабря. Ведь это неделя активных покупок.

"По крайней мере оправданием здесь было "нанести как можно меньший ущерб экономике". Но то, что локдауна не будет первую неделю января, а вирус в этот момент будет ускоренно распространяться, не имеет никаких экономических обоснований. Наоборот, первые 10 дней января – это период наименьшей деловой активности в стране. Именно в этот момент ущерб для экономики был бы наименьший", – заверил финансист.

Читайте также У нас плохо с коронавирусом, – Разумков еще не знает, как Рада будет работать во время локдауна

Прогноз от НБУ

Нацбанк прогнозирует, что из-за локдауна в январе Украина потеряет 0,2% ВВП. На этот раз правительство анонсировало не столь серьезные запреты, как весной 2020 года. Однако неопределенность, которая долгое время царила вокруг локдауна, ухудшила деловые ожидания бизнеса, заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Напомним, как отмечал Шмыгаль, в случае ухудшения ситуации с коронавирусом локдаун смогут ввести безотлагательно.



Какие ограничения будут действовать во время локдауна в Украине в январе / инфографика 24 канала