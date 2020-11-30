30 ноября состоялось заседание с участием СНБО и Кабмина, на котором обсуждали введение в Украине локдауна. Однако окончательное решение представители украинской власти так и не приняли.

Что решили Кабмин и СНБО касательно локдауна в Украине

О деталях итогов заседания сообщил журналист Валерий Калныш. Об этом он написал в своем телеграм-канале "Черная лампа".

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По его словам, слово "локдаун" не очень подходит к ситуации с Украиной.

Локдаун – это когда все закрыто, все дома. Нет. Такой сценарий вводить не планируют. Будут "усиленные карантинные меры". Какие именно – идет обсуждение. Например, гостиницам позволить работать, а ресторанам – нет,

– заметил Калныш.

Что до даты, то здесь также, по его словам, нет решения. Сейчас есть да сценария.

Первый (декабрьский) предусматривает введение "локдауна" с 7 декабря и до новогодних праздников.

Второй (январский) – "локдаун" с новогодних праздников, условно, 28 декабря и в течение нескольких недель в январе.

"Главный критерий – дать бизнесу заработать на праздниках. У сценариев есть общее – любой из них предусматривает работу транспорта", – констатировал журналист.

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