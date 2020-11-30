Локдаун в Украине: Кабмин и СНБО так и не приняли окончательное решение – журналист
30 ноября состоялось заседание с участием СНБО и Кабмина, на котором обсуждали введение в Украине локдауна. Однако окончательное решение представители украинской власти так и не приняли.
Что решили Кабмин и СНБО касательно локдауна в Украине
О деталях итогов заседания сообщил журналист Валерий Калныш. Об этом он написал в своем телеграм-канале "Черная лампа".
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По его словам, слово "локдаун" не очень подходит к ситуации с Украиной.
Локдаун – это когда все закрыто, все дома. Нет. Такой сценарий вводить не планируют. Будут "усиленные карантинные меры". Какие именно – идет обсуждение. Например, гостиницам позволить работать, а ресторанам – нет,
– заметил Калныш.
Что до даты, то здесь также, по его словам, нет решения. Сейчас есть да сценария.
- Первый (декабрьский) предусматривает введение "локдауна" с 7 декабря и до новогодних праздников.
- Второй (январский) – "локдаун" с новогодних праздников, условно, 28 декабря и в течение нескольких недель в январе.
"Главный критерий – дать бизнесу заработать на праздниках. У сценариев есть общее – любой из них предусматривает работу транспорта", – констатировал журналист.
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Что этому предшествовало
- В СМИ появилась информация, что одной из вероятных дат введения полного локдауна будет 23 или 25 декабря. И продлится он якобы до 15 или 17 января.
- В то же время министр охраны Максим Степанов объяснил, что локдаун в Украине введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель, со своей стороны, отметила, что локдаун в Украине введут, если количество больных коронавирусом в стране и в дальнейшем будет стремительно расти. Впрочем, пока какой-то точной даты введения жесткого карантина нет.
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