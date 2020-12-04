В правительстве назвали возможные ограничения локдауна и дату окончательного решения
Денис Шмигаль провел 4 декабря онлайн-совещание с мэрами крупных городов и главами областных госадминистраций. На совещании под председательством премьер-министра обсуждали возможные варианты усиления карантина и поддержку населения и бизнеса.
В совещании также принимали участие руководители Министерства здравоохранения и другие члены Кабинета Министров, сообщает Правительственный портал.
Обратите внимание Когда будет локдаун в Украине: вероятные даты и прогнозы
Во время обсуждения премьер-министр рассказал, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений. Для этого, в частности, учитывают ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.
Отдельно выделили несколько ограничений, в отношении которых мэры городов и главы областных администраций были фактически единодушными. Они касаются работы заведений в преимущественно сфере отдыха:
- работа дискотек и ночных клубов,
- заведений общественного питания с организацией досуга,
- хостелов.
Кроме того, более 90% руководителей городов и областей поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, торговых центров, ресторанов, кинотеатров и театров.
Полный перечень уже согласованных мер мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря,
- пообещал Денис Шмыгаль.
Поделиться новостью