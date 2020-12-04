Денис Шмигаль провел 4 декабря онлайн-совещание с мэрами крупных городов и главами областных госадминистраций. На совещании под председательством премьер-министра обсуждали возможные варианты усиления карантина и поддержку населения и бизнеса.

В совещании также принимали участие руководители Министерства здравоохранения и другие члены Кабинета Министров, сообщает Правительственный портал.

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Во время обсуждения премьер-министр рассказал, что правительство разрабатывает перечень возможных противоэпидемических ограничений. Для этого, в частности, учитывают ответы и предложения, которые в опросе предоставили главы городов и областных государственных администраций.

Отдельно выделили несколько ограничений, в отношении которых мэры городов и главы областных администраций были фактически единодушными. Они касаются работы заведений в преимущественно сфере отдыха:

работа дискотек и ночных клубов,

заведений общественного питания с организацией досуга,

хостелов.

Кроме того, более 90% руководителей городов и областей поддерживают ограничения в работе праздничных ярмарок, торговых центров, ресторанов, кинотеатров и театров.

Полный перечень уже согласованных мер мы обнародуем во время заседания Кабинета Министров в следующую среду, 9 декабря,

- пообещал Денис Шмыгаль.

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