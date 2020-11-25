Если в Украине будет резко расти число заражений коронавирусом в сутки, то уже с 20 декабря правительство может ввести локдаун. Если же ситуация будет более-менее стабильной, то жесткий карантин введут после Нового года.

Возможность введения локдауна уже обсуждают в Кабинете Министров и Офисе Президента. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Суспильне".

Пока рассматривается два варианта в зависимости от того, какой будет статистика заболеваемости. В "лайтовом" варианте нам предложат локдаун после Нового года на три недели, именно на время новогодних каникул,

– сообщило издание.

Заметим, 25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас правительство рассматривает различные сценарии противодействия коронавирусу. Среди них есть и введение полного локдауна на зимние праздники.

В то же время министр Кабинета Министров Олег Немчинов пообещал, что о введении локдауна украинцев обязательно предупредят. В частности, решение об усилении карантина не станет неожиданным.

Кто еще говорил о локдауне на праздники

Советник главы Офиса Президента Тимофей Милованов заявил, что не верит в действенность карантина выходного дня. По мнению политика, в Украине следует ввести локдаун во время зимних праздников на 3 – 4 недели.

Глава министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко тоже предлагает ввести жесткий карантин в период новогодних и рождественских праздников. В частности чиновник рекомендует вводить локдаун на 2 недели.

Карантин в Украине / Инфографика 24 канала