Остановят ли транспорт и авиасообщение во время локдауна: Степанов расставил точки над "и"
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что во время жесткого карантина в Украине точно будет работать транспорт. Также правительство не собирается закрывать авиасообщение.
Детали заявления Степанова по локдауну
По словам главы Минздрава, правительство не будет закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. То есть, все, что касается транспорта, не будет закрыто во время жесткого карантина. Об этом Степанов заявил в комментарии одному из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
Важно Локдаун в Украине вряд ли введут 2 января, – Степанов
"Мы 9 декабря финализируем документ. Сейчас проходят последние консультации с коллегами. Сначала по порядку Минздрав разрабатывает, отправляет решения другим коллегам, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем, что и как", – отметил он.
Министр здравоохранения добавил, что если говорить о конечных ограничениях, то все они будут действенными.
Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января – начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом,
– заметил Степанов.
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