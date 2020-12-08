Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что во время жесткого карантина в Украине точно будет работать транспорт. Также правительство не собирается закрывать авиасообщение.

Детали заявления Степанова по локдауну

По словам главы Минздрава, правительство не будет закрывать ни городской транспорт, ни авиасообщение. То есть, все, что касается транспорта, не будет закрыто во время жесткого карантина. Об этом Степанов заявил в комментарии одному из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Важно Локдаун в Украине вряд ли введут 2 января, – Степанов

"Мы 9 декабря финализируем документ. Сейчас проходят последние консультации с коллегами. Сначала по порядку Минздрав разрабатывает, отправляет решения другим коллегам, и они уже визируют или вносят соответствующие изменения в этот документ. Я бы хотел увидеть финализированный документ, и потом мы сразу всем расскажем, что и как", – отметил он.

Министр здравоохранения добавил, что если говорить о конечных ограничениях, то все они будут действенными.

Я хочу подчеркнуть как министр здравоохранения, что важно иметь реальный локдаун, а не бутафорский. Поэтому очень важно объяснить людям, почему мы хотим ввести жесткий карантин. Потому что в конце января – начале февраля у нас начинается сезонный рост заболеваемости гриппом, и нам нужно подойти к нему с наименьшим количеством больных коронавирусом,

– заметил Степанов.

К теме Будет ли работать междугороднее и международное сообщение во время локдауна: правительство готовит ограничения

Что известно о вероятном локдауне в Украине: главное

Локдаун – это жесткая форма карантина, ограничивающая свободное передвижение как в самой стране, так и за ее пределами. Во время локдауна нормально функционируют только организации, предоставляющие основные услуги.

И президент, и руководство Минздрава уже неоднократно поднимали вопрос введения в Украине локдауна. В своих заявлениях они каждый раз называли другие условия, при которых жесткий карантин может вернуться в Украину.

В частности, министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что локдаун в Украине введут, если суточное количество зараженных составит 30 тысяч человек.

30 тысяч человек. Ранее в правительстве надеялись избежать полного локдауна. Поэтому в ноябре вводили карантин выходного дня. В первые выходные декабря никакие ограничения действовать не будут.

Сейчас также говорят, что локдауна, когда все будет закрыто, не будет. Зато будут действовать ограничения в соответствии с ситуацией в регионах – так называемый "интеллектуальный локдаун".

"интеллектуальный локдаун". Поскольку в Украине отменили карантин выходного дня, то теперь вся страна находится в оранжевой карантинной зоне.