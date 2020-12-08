Введение в начале января локдауна в Украине маловероятно. Сейчас правительство работает над финальной версией ограничений, которые будут представлены 9 декабря.

В то же время Минздрав выступает за жесткие ограничения. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Локдаун в Украине: что могут запретить, а что будет работать

Он также отметил, что в Украине должны усилить карантин, ведь в январе растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

Когда мы говорим о конечных ограничениях, они все должны быть действенными. Для меня важно иметь реальный локдаун, а не полубутафорский,

– заявил министр.

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