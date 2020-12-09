Локдаун в Украине: какие ограничения будут действовать и что не будет работать
Кабинет Министров Украины решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года из-за сложной ситуации с COVID-19. Какие ограничения усилят, а какие вводят дополнительно – читайте в материале 24 канала.
Какими будут ограничения очередного локдауна в Украине и как они будут отличаться от запретов жесткого карантина, который действовал весной, читайте в материале 24 канала.
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Ограничения во время январского карантина:
- запрет работы кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос,
- запрет работы магазинов непродовольственных товаров,
- запрещена работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, кроме случаев, когда там разрешена торговля только продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии,
- все учебные заведения на каникулах, кроме детских садов,
- запрет на развлекательные, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.
Остальные ограничения планируют обсудить в течение заседания Кабинета Министров.
Что продолжит работать:
- общественный транспорт с ограничениями оранжевой зоны,
- продуктовые магазины,
- аптеки,
- банки,
- почтовые операторы,
- отели.
Что входит в товары первой необходимости:
- товары, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, горючее;
деятельность по предоставлению финансовых услуг, работа финансовых учреждений и работа по инкассации и перевозке валютных ценностей, работа операторов почтовой связи, а также медицинская практика, ветеринарная практика, работа АЗС (без зон питания), техническое обслуживание и ремонт авто, работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
Что такое локдаун?Это жесткая форма карантина, которая ограничивает свободное передвижение как в самой стране, так за ее пределами. При локдауне нормально функционируют только организации, оказывающие основные услуги.
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