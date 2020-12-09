Кабинет Министров Украины решил ужесточить карантинные ограничения с 8 по 24 января 2021 года из-за сложной ситуации с COVID-19. Какие ограничения усилят, а какие вводят дополнительно – читайте в материале 24 канала.

Какими будут ограничения очередного локдауна в Украине и как они будут отличаться от запретов жесткого карантина, который действовал весной, читайте в материале 24 канала.

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Ограничения во время январского карантина:

запрет работы кафе, ресторанов и баров, кроме доставки и заказов на вынос,

запрет работы магазинов непродовольственных товаров,

запрещена работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров, кроме случаев, когда там разрешена торговля только продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии,

все учебные заведения на каникулах, кроме детских садов,

запрет на развлекательные, спортивные, культурные и другие массовые мероприятия.

Остальные ограничения планируют обсудить в течение заседания Кабинета Министров.

Что продолжит работать:

общественный транспорт с ограничениями оранжевой зоны,

продуктовые магазины,

аптеки,

банки,

почтовые операторы,

отели.

Что входит в товары первой необходимости:

товары, которые относятся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам, горючее;

деятельность по предоставлению финансовых услуг, работа финансовых учреждений и работа по инкассации и перевозке валютных ценностей, работа операторов почтовой связи, а также медицинская практика, ветеринарная практика, работа АЗС (без зон питания), техническое обслуживание и ремонт авто, работа парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.