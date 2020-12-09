Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Украине вводят локдаун. Правительство уже установило дату и срок жестких ограничений – они будут действовать с 8 по 24 января 2021 года.

Решение о дате введения локдауна одобрили на заседании Кабинета Министров 9 декабря. Об этом сообщает 24 канал.

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Кроме того, правительство продлило до 28 февраля 2021 года общенациональный действующий карантин. К этому моменту карантин должен был действовать до 31 декабря 2020 года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что сейчас ситуация сложная, но положительные тенденции есть. Также премьер отметил, что причиной этого является карантин выходного дня и штрафы за неносиння масок.

С 8 по 24 января включительно в Украине будут усилены карантинные ограничения. Назовем их "Зимние каникулы ради безопасности",

– сказал Шмыгаль.

Коротко об ограничении во время локдауна

Будет запрещено:

Посещение учебных заведений, кроме дошкольных.

Работу кафе, баров, ресторанов, заведений развлечений, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости.

Работу салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Проведение культурных массовых мероприятий.

Работу продовольственных и непродовольственных рынков.

Прием посетителей в кинотеатры и учреждений культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.

Прием посетителей музеев, выставок, галерей и т.п., которые не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 квадратных метров помещения.

Рекомендуют также с 11 января по 21 января установить дистанционный режим работы. Заметим, что работу общественного транспорта не ограничат.