Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение об усилении карантинных ограничений. Он заверил, что локдауна в декабре не будет, а также заверил: если он и будет в январе 2021 года, то "не таким страшным, как его рисуют".

Видеообращение Владимира Зеленского об усилении карантинных ограничений в Украине опубликовал Офис Президента на официальной странице в фейсбуке.

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Локдаун в декабре не нужен

Тут самый горячий вопрос – локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что действительно сейчас он нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против", очень много данных и советовались с местными властями, получили заверения Минздрава относительно контролируемости ситуации в больницах,

– рассказал президент.

Он подчеркнул, что рекомендовал премьер-министру Украины не объявлять локдаун до конца года. Впрочем, он заверил, что карантин выходного дня якобы "дал свой результат и количество больных перестало стремительно расти".

"Поэтому нам удалось сбить эту динамику, а потому медицинская система справляется и она выдержит. В определенных регионах есть точечные проблемы, но уверен, что мы все обязательно решим", – заявил Владимир Зеленский.

Президент заверил, что в целом ситуация контролируемая, а следовательно не диктует потребности немедленного введения локдауна на территории Украины в декабре.

Мы даем возможность бизнесу работать, не терять один из самых прибыльных месяцев. И мы не будем забирать у людей праздники, которые все вы и все мы очень ждем,

– заверил глава государства.

Обращение Владимира Зеленского по локдауну: смотрите видео

Будет ли локдаун в январе

"Давайте честно – совсем избежать локдауна будет очень сложно. Его вероятность в январе существует, она немалая. Но я поручил правительству сообщить вам заблаговременно подробно и четко, когда будет локдаун, каковы его четкий формат, исчерпывающий перечень всех карантинных мероприятий", – заявил Владимир Зеленский.

Он пообещал, что на этот раз жесткий карантин не станет сюрпризом для граждан. Это сообщат даже не за неделю, как предусматривает закон, а значительно раньше.

Это также не означает, что в январе вам придется сдавать авиабилеты, отменять отпуск. Для граждан Украины государственная граница будет открытой – и для выезда, и для въезда,

– заверил президент.

Победы Верховной Рады

Глава государства также похвалил депутатов за хорошую работу. В частности, он выделил одобрение инициатив по поддержке людей и бизнеса во время карантина.

"Все поданные мной инициативы были поддержаны депутатами. Кроме того, как бы ни старался навредить Украине Конституционный Суд, восстановлена уголовная ответственность чиновников за ложь в декларациях", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что здесь очень важным является тот момент, что парламентарии успели сделать это до Нового года, ведь теперь те, кто солгал в 2020 году, не избегут ответственности.

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