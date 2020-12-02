В Украине, скорее всего, не будет локдауна до 25 декабря. По информации парламентария от "Слуги народа" Галины Янченко, более точная дата будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Точной даты народный депутат не сообщила

Правительство будет принимать решение о жестком карантине с учетом динамики заболеваемости COVID-19. Об этом Янченко сообщила в комментарии Укринформу.

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По моей информации, до католического Рождества локдауна точно не будет,

– сказала Янченко.

В СНБО заявили, что локдаун точно будет

Отметим, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что не исключает того, что локдаун введут на новогодние праздники. Подтвердил информацию о том, что строгий карантин в Украине все же будет, и секретарь СНБО Алексей Данилов. Однако пока конкретной даты нет.

В СМИ информируют о различных вариантах. Локдаун может начаться в период зимних праздников в середине декабря и продлится минимум до конца года. Или жесткие ограничения введут уже в начале 2021 года.