В эпицентре распространения коронавируса в Италии ввели новые ограничения: что запретили
Ломбардия – северный регион Италии, который в конце февраля и весной 2020 года стал эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Здесь ввели новые меры для сдерживания пандемии.
Ограничения ввели по обслуживанию клиентов в барах и продаже алкоголя. А также – запретили контактные виды спорта и закрыли игровые залы. Об этом сообщили на сайте Associated Press News.
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Такое решение приняли после того, когда Ломбардия – самый густонаселенный регион Италии – снова стала эпицентром распространения вируса.
В регионе фиксируют более 2 тысяч случаев COVID-19 ежедневно. Отделения интенсивной терапии все больше наполняются, поэтому в больницах ощущают напряжение.
Новые карантинные ограничения
- Теперь разрешили в барах с 18:00 обслуживать клиентов только за столиками.
- Запретили продажу алкоголя на вынос.
- Нельзя употреблять любую выпивку в общественных местах.
Также региональное правительство Ломбардии призвало средние школы принять гибридное расписание. По нему ученики смогут чередовать очное и онлайн обучение.