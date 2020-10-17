Ломбардия – северный регион Италии, который в конце февраля и весной 2020 года стал эпицентром вспышки коронавируса в Европе. Здесь ввели новые меры для сдерживания пандемии.

Ограничения ввели по обслуживанию клиентов в барах и продаже алкоголя. А также – запретили контактные виды спорта и закрыли игровые залы. Об этом сообщили на сайте Associated Press News.

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Такое решение приняли после того, когда Ломбардия – самый густонаселенный регион Италии – снова стала эпицентром распространения вируса.

Напомним. Италия стала первой страной в мире, которая из-за COVID-19 ввела ограничения на территории всей страны. Сначала от пандемии страдал только Север государства, в частности регион Ломбардия. Позже болезнь распространилась на всю страну.

В регионе фиксируют более 2 тысяч случаев COVID-19 ежедневно. Отделения интенсивной терапии все больше наполняются, поэтому в больницах ощущают напряжение.

Новые карантинные ограничения

Теперь разрешили в барах с 18:00 обслуживать клиентов только за столиками.

Запретили продажу алкоголя на вынос.

Нельзя употреблять любую выпивку в общественных местах.

Также региональное правительство Ломбардии призвало средние школы принять гибридное расписание. По нему ученики смогут чередовать очное и онлайн обучение.

В Италии зафиксировали рекордный прирост больных – более 7 тысяч человек.