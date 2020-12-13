Лондон и Брюссель договорились продолжить торговые переговоры. Сейчас процесс принес лишь "неутешительные результаты".

Дата новых переговоров пока неизвестна. Об этом говорится в совместном заявлении британского премьера Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, сообщает ВВС.

Актуально В Британии бьют тревогу и призывают магазины запастись продуктами: причина

Что еще сказали политики

Крайнее обсуждение торговых отношений между Великобританией и Евросоюзом состоялось 12 декабря.

Новые переговоры должны показать, есть ли у стран еще шанс договориться на более позднем этапе.

Сейчас взята ответственность за "дополнительную милю".

Если страны не смогут договориться, уже в начале 2021 года торговый режим между Британией и ЕС будет определяться только на основе правил Всемирной торговой организации.

Обратите внимание! Совет Евросоюза ратифицировал соглашение о Brexit. Великобритания де факто остается членом ЕС до 31 декабря 2020 года. Тогда закончится переходный период. Подробнее читайте здесь.