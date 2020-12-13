Финал снова переносится: Лондон и Брюссель продолжат торговые переговоры
Лондон и Брюссель договорились продолжить торговые переговоры. Сейчас процесс принес лишь "неутешительные результаты".
Дата новых переговоров пока неизвестна. Об этом говорится в совместном заявлении британского премьера Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, сообщает ВВС.
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Что еще сказали политики
- Крайнее обсуждение торговых отношений между Великобританией и Евросоюзом состоялось 12 декабря.
- Новые переговоры должны показать, есть ли у стран еще шанс договориться на более позднем этапе.
- Сейчас взята ответственность за "дополнительную милю".
Если страны не смогут договориться, уже в начале 2021 года торговый режим между Британией и ЕС будет определяться только на основе правил Всемирной торговой организации.
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