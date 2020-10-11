Столица Великобритании, кажется, паникует не так сильно, как другие крупные столицы. Но угроза локдауна тоже присутствует. Городские чиновники жалуются на то, что не могут эффективно использовать свои полномочия и наказывать бессознательных горожан.

24 канал рассказывает, как и чем живет британская столица в смутные коронавирусные времена.

Где больше всего больных по районам Лондона

Количество заболеваний в Лондоне стремительно растет / Фото InYourArea

В мае лондонцы начали возвращаться на работу, но осторожно. Синхронно ослабляли локдаун, людям советовали избегать транспорта. Но метро и автобусы быстро стали переполненными. Сохранять социальную дистанцию ​​все равно невозможно.

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Так сможет ездить только 1 человек из 10 в салоне, даже если транспорт будет работать на полную мощность. Только в Лондоне пользование метро возросло на 8,7% со дня ослабления карантина, но "большинство людей были без масок", рассказал один пассажир BBC.

Интересно, что тогдашним распоряжением полиции, "офицеры не имеют права требовать дистанцирования на 2 метра" в Англии. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии мероприятия оставались более строгими. С другой стороны, встречаться на открытом воздухе могли только два человека, если они живут в одном доме или домохозяйстве. Можно было играть в гольф и теннис, но детские площадки все еще были закрыты.

Где больше всего больных в городе

Наступила осень, а значит Лондон готовятся к Наступила осень, а значит Лондон готовятся к возможному новому карантину. Среди районов в лидерах Редбридж с 93,7 и Ричмонд-на-Темзе с 86,4 больными на 100 тысяч. Причем еще недавно в Ричмонде были мирные 26,3. Замыкает тройку Хакни и Сити с 84,6.

В самом большом районе Лондона – Тауэр-Хамлетс – выдали предупреждение "не бывать в других домах" после роста до 44,0.

"Очень тревожно видеть высокие цифры заражения, особенно в Редбридже. Но из-за низкой доступности тестирования, официальные цифры могут быть ниже реальных, – рассказал City AM депутат Вес Стритинг. – Хотя этого никто не хочет, если ученые и правительство признают, что дальнейшие ограничения необходимы, я их поддержу".

Джон Круддас, другой депутат, пояснил: в городских советов просто нет полномочий, чтобы эффективно внедрять, например, ношение масок.

Правительственная непоследовательность относительно того, что люди могут и не могут делать, приводит к непониманию со стороны общества. Соответственно, ситуация ухудшается,

– сказал Круддас в эфире City AM.

Вспышка в Ричмонде произошла после того, как IT-система правительства не занесла 16 тысяч новых больных сразу, а сделала это на выходных. Их контакт не отслеживался. Национальное лидерство удерживает Манчестер. Средний показатель по стране – 125,7 случаев на 100 тысяч человек, в целом заболели уже полмиллиона британцев.

Призрак нового карантина и недостаток тестов

Лондон снова может оказаться в карантине / Фото Sky News

Низкий охват тестами подтверждает и мэр Садик Хан. Он говорит, что у Лондона забрали возможность активного тестирования, поэтому сейчас уровень заболеваемости и ниже, чем по всей Англии. Но глава города считает: это потому, что Лондон меньше тестирует людей на ковид. А нужно больше, чем по стране, учитывая количество населения и размеры столицы. Мощности были перенесены туда, где инфицированных пока больше: в Болтоне и на Северо-Западе Великобритании.

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К тому же, компания Roche, которая занимается изготовлением мазков, тестов и реагентов для выявления COVID-19 и других анализов, сообщила об "очень сильном падении производства" в связи с проблемами у поставщика. Ликвидация проблемы займет две-три недели.

Ожидается, что ограничения введут по всему городу, потому что Лондон попал в так называемый "список наблюдения".

Количество госпитализированных в интенсивной терапии стремительно растет, это уже 200 человек в неделю; количество случаев только в последнюю пятницу сентября составило 620 зараженных лондонцев. Вирус распространяется в пригородных поездах. Впервые еженедельный показатель в Лондоне превысил 3000 положительных результатов.

Министры уже готовы усилить меры, если действующие сейчас не дадут эффекта и кривая не будет сглажена. Напомним, сейчас нельзя собираться больше шести человек, а для ресторанов и баров – работать после 22:00.

С другой стороны, сам Борис Джонсон больше поддерживает идею локальных карантинов, чем нового национального. Скоро количество безработных может достичь 4 млн человек и правительство не хочет пересекать эту границу.

Без клиентов и в кризисе

Панорама рынка Лиденхол / Фото Wikipedia

Лиденхол – лондонский рынок, который находится в историческом и финансовом центре Лондона. Он находится возле Банка Англии, небоскреба "Корнишон" и страховой компании Lloyd's of London. До пандемии на рынке было бы много людей, но не сейчас. Многие местные заведения так никогда и не открылись из-за малого количества посетителей.

"Это город-призрак", – сказала The Guardian Сьюзи Гриффин, которая держит на Лиденхол парикмахерскую.

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"Я чувствовал, что бизнес понемногу возвращается, но на следующий день он упал со скалы", – пояснил свое состояние мистер Гриффин. Другие с рынка продолжили работать и иметь клиентов и после 22 сентября, но уже на следующую неделю все были дома, мало кого интересовали кондитерские изделия в Лидденхоле.

Финансовые компании, такие как Barclays, PwC и Goldman Sachs решили притормозить возвращение своих офисов в Англию. Потеря рабочих и туристов ударила по гостиничному и розничному бизнесу в столице Великобритании.

Комендантский час убивает наш сектор, с такими темпами многие выйдут из бизнеса,

– пожалиласьThe Guardian Кейт Николлс, исполнительная директор UKHospitality.

Собственно, если в ближайшее время ничего не изменится, 300 тысяч рабочих мест в сфере приема гостей может быть потеряно. 25% пабов закроются, молодые люди до 25 лет пострадают больше всего. Профессиональная организация попросила Бориса Джонсона отменить запрет работать после 22:00. Это уже привело к падению продаж на 47% в Лондоне, на 44% – в Шотландии.

"Зимний сон – совсем не вариант для нашей экономики, – отвергла Кэтрин Макгиннес из City of London Corporation, владеющей и Лидденхолом. – Так мы создаем экономический кризис, который может повлиять на еще большее количество людей. Нужно защищать и жизнь, и средства к существованию".