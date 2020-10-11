Давка в метро и нарушители без масок: как Лондон выживает в хаосе коронавируса
Столица Великобритании, кажется, паникует не так сильно, как другие крупные столицы. Но угроза локдауна тоже присутствует. Городские чиновники жалуются на то, что не могут эффективно использовать свои полномочия и наказывать бессознательных горожан.
24 канал рассказывает, как и чем живет британская столица в смутные коронавирусные времена.
Где больше всего больных по районам Лондона
Количество заболеваний в Лондоне стремительно растет / Фото InYourArea
В мае лондонцы начали возвращаться на работу, но осторожно. Синхронно ослабляли локдаун, людям советовали избегать транспорта. Но метро и автобусы быстро стали переполненными. Сохранять социальную дистанцию все равно невозможно.
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Интересно, что тогдашним распоряжением полиции, "офицеры не имеют права требовать дистанцирования на 2 метра" в Англии. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии мероприятия оставались более строгими. С другой стороны, встречаться на открытом воздухе могли только два человека, если они живут в одном доме или домохозяйстве. Можно было играть в гольф и теннис, но детские площадки все еще были закрыты.
Где больше всего больных в городе
Наступила осень, а значит Лондон готовятся к возможному новому карантину. Среди районов в лидерах Редбридж с 93,7 и Ричмонд-на-Темзе с 86,4 больными на 100 тысяч. Причем еще недавно в Ричмонде были мирные 26,3. Замыкает тройку Хакни и Сити с 84,6.
В самом большом районе Лондона – Тауэр-Хамлетс – выдали предупреждение "не бывать в других домах" после роста до 44,0.
"Очень тревожно видеть высокие цифры заражения, особенно в Редбридже. Но из-за низкой доступности тестирования, официальные цифры могут быть ниже реальных, – рассказал City AM депутат Вес Стритинг. – Хотя этого никто не хочет, если ученые и правительство признают, что дальнейшие ограничения необходимы, я их поддержу".
Джон Круддас, другой депутат, пояснил: в городских советов просто нет полномочий, чтобы эффективно внедрять, например, ношение масок.
Правительственная непоследовательность относительно того, что люди могут и не могут делать, приводит к непониманию со стороны общества. Соответственно, ситуация ухудшается,
– сказал Круддас в эфире City AM.
Вспышка в Ричмонде произошла после того, как IT-система правительства не занесла 16 тысяч новых больных сразу, а сделала это на выходных. Их контакт не отслеживался. Национальное лидерство удерживает Манчестер. Средний показатель по стране – 125,7 случаев на 100 тысяч человек, в целом заболели уже полмиллиона британцев.
Призрак нового карантина и недостаток тестов
Лондон снова может оказаться в карантине / Фото Sky News
Низкий охват тестами подтверждает и мэр Садик Хан. Он говорит, что у Лондона забрали возможность активного тестирования, поэтому сейчас уровень заболеваемости и ниже, чем по всей Англии. Но глава города считает: это потому, что Лондон меньше тестирует людей на ковид. А нужно больше, чем по стране, учитывая количество населения и размеры столицы. Мощности были перенесены туда, где инфицированных пока больше: в Болтоне и на Северо-Западе Великобритании.
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К тому же, компания Roche, которая занимается изготовлением мазков, тестов и реагентов для выявления COVID-19 и других анализов, сообщила об "очень сильном падении производства" в связи с проблемами у поставщика. Ликвидация проблемы займет две-три недели.
Ожидается, что ограничения введут по всему городу, потому что Лондон попал в так называемый "список наблюдения".
Количество госпитализированных в интенсивной терапии стремительно растет, это уже 200 человек в неделю; количество случаев только в последнюю пятницу сентября составило 620 зараженных лондонцев. Вирус распространяется в пригородных поездах. Впервые еженедельный показатель в Лондоне превысил 3000 положительных результатов.
С другой стороны, сам Борис Джонсон больше поддерживает идею локальных карантинов, чем нового национального. Скоро количество безработных может достичь 4 млн человек и правительство не хочет пересекать эту границу.
Без клиентов и в кризисе
Панорама рынка Лиденхол / Фото Wikipedia
Лиденхол – лондонский рынок, который находится в историческом и финансовом центре Лондона. Он находится возле Банка Англии, небоскреба "Корнишон" и страховой компании Lloyd's of London. До пандемии на рынке было бы много людей, но не сейчас. Многие местные заведения так никогда и не открылись из-за малого количества посетителей.
"Это город-призрак", – сказала The Guardian Сьюзи Гриффин, которая держит на Лиденхол парикмахерскую.
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"Я чувствовал, что бизнес понемногу возвращается, но на следующий день он упал со скалы", – пояснил свое состояние мистер Гриффин. Другие с рынка продолжили работать и иметь клиентов и после 22 сентября, но уже на следующую неделю все были дома, мало кого интересовали кондитерские изделия в Лидденхоле.
Финансовые компании, такие как Barclays, PwC и Goldman Sachs решили притормозить возвращение своих офисов в Англию. Потеря рабочих и туристов ударила по гостиничному и розничному бизнесу в столице Великобритании.
Комендантский час убивает наш сектор, с такими темпами многие выйдут из бизнеса,
– пожалиласьThe Guardian Кейт Николлс, исполнительная директор UKHospitality.
Собственно, если в ближайшее время ничего не изменится, 300 тысяч рабочих мест в сфере приема гостей может быть потеряно. 25% пабов закроются, молодые люди до 25 лет пострадают больше всего. Профессиональная организация попросила Бориса Джонсона отменить запрет работать после 22:00. Это уже привело к падению продаж на 47% в Лондоне, на 44% – в Шотландии.
"Зимний сон – совсем не вариант для нашей экономики, – отвергла Кэтрин Макгиннес из City of London Corporation, владеющей и Лидденхолом. – Так мы создаем экономический кризис, который может повлиять на еще большее количество людей. Нужно защищать и жизнь, и средства к существованию".