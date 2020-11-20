С 17 декабря крупнейший международный аэропорт Европы "Хитроу" (Лондон) будет принимать рейсы из Киева. Полеты будет осуществлять авиакомпания МАУ.

Что известно о полетах в "Хитроу"

Переговоры между украинской стороной и администрацией "Хитроу" успешно завершились. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.

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Наконец украинцы будут летать из Киева в главных воздушных ворот Великобритании – лондонского аэропорта "Хитроу". Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами – все это новые стратегические отношения между Украиной и Британией в действии,

– подчеркнул Пристайко.

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Вітаю активну позицію #МАУ, які не зменшують обертів навіть під час пандемії #COVID19. Кращі умови для пасажирів, швидші пересадки, зручне транспортне сполучення, тісніші звязки між народами — все це нові стратегічні відносини між UA та UK в дії.

and are aiming high️ pic.twitter.com/89vCIHwGx4 — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) November 20, 2020

Полеты из "Борисполя" в "Хитроу" будут осуществляться по четвергам, субботам и воскресеньям, сообщает Интерфакс-Украина.

Рейс PS 117 будет вылетать из Киева в 9:50 и прибывать в Лондон в 11:25.