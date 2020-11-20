Лондонский аэропорт "Хитроу" начнет принимать рейсы из Киева
С 17 декабря крупнейший международный аэропорт Европы "Хитроу" (Лондон) будет принимать рейсы из Киева. Полеты будет осуществлять авиакомпания МАУ.
Что известно о полетах в "Хитроу"
Переговоры между украинской стороной и администрацией "Хитроу" успешно завершились. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко.
Заметим В МАУ представили расписание рейсов на зиму: перечень направлений
Наконец украинцы будут летать из Киева в главных воздушных ворот Великобритании – лондонского аэропорта "Хитроу". Лучшие условия для пассажиров, более быстрые пересадки, удобное транспортное сообщение, более тесные связи между народами – все это новые стратегические отношения между Украиной и Британией в действии,
– подчеркнул Пристайко.
Полеты из "Борисполя" в "Хитроу" будут осуществляться по четвергам, субботам и воскресеньям, сообщает Интерфакс-Украина.
Рейс PS 117 будет вылетать из Киева в 9:50 и прибывать в Лондон в 11:25.
Поделиться новостью