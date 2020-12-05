В Чернобыльской зоне обнаружили трупы лошадей Пржевальского, которые попали в ловушки браконьеров и погибли там. Животные случайно заскакивали в ловушки-петли, которые там специально установлены.

Сообщение о гибели лошадей редкой породы анонимно получили работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

К слову В зоне Чернобыльской АЭС задержали 3 человек с металлоискателем и пистолетом

Как выяснилось, в петли из металлического троса попал сначала жеребенок возрастом до одного года, а затем взрослая особь. Животные пытались освободиться из ловушек, но погибли. Трупы объели волки и вороны,

– сообщили в Чернобыльском заповеднике.

Его работники располагают информацией, что на территории заповедника есть не одна такая ловушка. Поэтому их нужно разыскать и уничтожить, чтобы от этого не пострадали остальные животные.

Работники заповедника собрали фото- и видеоматериалы, которые уже передали правоохранительным органам. Те занимаются поисками злоумышленников-браконьеров, действия которых приводят к смертям животных.



В ловушках браконьеров гибнут лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне /Фото ЧРЭБЗ



В ловушках браконьеров гибнут лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне/ Фото ЧРЭБЗ

Впрочем, умышленно установленные ловушки – не единственная угроза для животных в Чернобыльской зоне. Также выступают ловушками оставленные людьми "артефакты" – канализационные колодцы, остатки натянутых проводов, особенно колючих, проржавевшие металлические трубы и тому подобное.



Еще одна проблема для лошадей Пржевальского – канализационные люки / Фото ЧРЭБЗ