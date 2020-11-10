Ян Флеминг прославился как создатель самого известного супершпиона литературы и большого экрана. Серия книг о Джеймсе Бонде принесла ему всемирную известность. Увлекательная и насыщенная приключениями жизнь была не только у главного героя "бондианы", но и у самого писателя.

Ян Ланкастер Флеминг родился 28 мая 1908 года в Лондоне. Подробнее о создателе мировых бестселлеров о Джеймсе Бонде – в программе "Одна история" на 24 канале.

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Юность создателя "бондианы"

Семья будущего писателя была состоятельной: отец-член парламента Великобритании, сумевший обеспечить семье беззаботную жизнь. Ян был вторым ребенком супругов Валентина и Эвелин Флеминг. Всего детей в семье было 4.

Все они посещали престижные школы и с детства были знакомы со светскими мероприятиями. Поэтому, когда Флеминг взялся за создание образа агента 007, он хорошо знал, как описать роскошь, в которой проживают люди высшего класса.

Юный Ян Флеминг / архивные фото, коллаж 24 канала

В совсем юном возрасте Флеминг потерял отца. Валентин, кроме того, что занимал властную должность, был майором военно-морской разведки. Во время Первой мировой войны он попал под обстрел на Западном фронте. После его смерти благополучием детей занялась мать Яна.

Образование и мятежный характер Флеминга

Будущий писатель получал образование в Итонском колледже. Это учебное заведение славится в Великобритании своими выпускниками. Его студенты становятся в будущем дипломатами, политиками и известными общественными деятелями. Флеминг стал его студентом в 1921 году.

Там он прославился достижениями в спорте, и уже тогда пользовался благосклонностью девушек. Учеба была далеко не на первом месте. Мятежный характер проявлялся ежедневно, поэтому из-за регулярного нарушения дисциплины матери пришлось перевести парня в Королевский военный колледж.

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Строгие правила нового учебного заведения должны были бы исправить проблемное поведение парня, однако Ян не собирался с ними мириться. Вскоре Флеминга снова исключают из колледжа.

Карьера и военная служба

Тогда мать Яна решает осуществить еще один план, чтобы устроить сыну жизнь. Она отправляет его учиться в частную школу в Австрии, чтобы в дальнейшем Яна приняли на работу в Министерство иностранных дел.

В этот период парень прослушал учебные курсы в разных европейских университетах, но собеседование в МИД все-таки не прошел. После этой неудачи парень подается в журналистику.

Сотрудничество с новостным агентством Writer позволило будущему писателю набраться большого опыта, благодаря многочисленным командировкам в разные страны. Но в журналистике Флеминг задержался ненадолго. Через некоторое время он сменил эту сферу деятельности на банковское дело.

Ян Флеминг сменил немало профессий, пока не стал писателем / Архивные фото

Работал биржевым маклером и финансистом, но и там потерпел неудачу. Тогда Ян решил, как и прежде его отец, пойти на военную службу в морскую разведку. Именно там Флемингу удалось добиться успеха.

В 1939 году он стал помощником контр-адмирала Джона Годфри и вместе с ним участвовал в разработке секретных операций и продумывании шпионских стратегий. Создатель "бондианы" провел на службе всю Вторую мировую войну, а после окончания боевых действий ушел в отставку.

Писатель

Планы написать книгу, в которой главным героем был бы секретный агент, появились у Флеминга еще во время прохождения службы. Однако воплотить замысел в жизнь ему удалось лишь в 1953 году. Именно тогда из-под его пера вышла первая книга серии об агенте 007 под названием "Казино Рояль".

В то время Флеминг переселился в частный дом на Ямайке, где начал писать. Личные качества характера главного героя откровенно напоминали самого Флеминга, веселый и авантюрный Джеймс Бонд, который выходит сухим из воды при любых обстоятельствах.



Ян Флеминг – автор романов о супершпионе Джеймсе Бонде / архивное фото

Особняк "Золотой глаз" , где Флеминг писал истории о Бонде / Фото из " Википедии"

Опыт работы Флеминга в разведке также значительно поспособствовал созданию персонажа, а образ британского героя понравился всем читателям. Первое издание книги разошлось миллионными тиражами. Флеминг вмиг прославился как писатель и, не мешкая, принялся за продолжение.

Флеминг продолжал описывать перипетии шпиона в течение 13 лет. Таким образом из-под его пера вышло 14 книг, посвященных агенту 007. Литературная "бондиана" Флеминга завершилась в 1966 году сборником рассказов "Осьминожка и Искры из глаз".

К тому времени о Джеймсе Бонде уже сняли 3 полнометражных фильма, а первый актер, сыгравший шпиона, Шон Коннери – стал звездой мирового масштаба.

Личная жизнь и проблемы со здоровьем

Как и главный герой произведений прозаика, Флеминг пользовался популярностью среди женщин. Отношения с каждой его любовью были непринужденными, мужчина не спешил заключать брак. И даже когда женился в 1952 году на баронессе Энн О'Нил, не пренебрегал вниманием других женщин.

Супруги жили по принципу свободных отношений и оба заводили романы на стороне. В семье вскоре родился сын Каспар, проживший короткую жизнь. В 23 лет он покончил жизнь самоубийством.

Ян Флеминг с женой Энн / архивное фото

Бурная личная жизнь и многочисленные пагубные привычки писателя также повлияли на его самочувствие. В возрасте 53 лет Флеминг перенес первый инфаркт. Несмотря на тяжелые последствия, он не прекращал употреблять ежедневно алкоголь. Через 3 года история повторилась.

Второй инфаркт застал писателя в его новоприобретенном имении в Великобритании – в замке XVIII века в Кентербери. По свидетельствам собравшихся, по дороге в больницу Флеминг был довольно бодрым. Как и главного героя его книг, чувство юмора не покидало писателя при любых обстоятельствах.

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Однако во второй раз спасти ему жизнь не удалось. В возрасте 56 лет Ян Флеминг умер. Похоронили легендарного писателя неподалеку от приобретенного им дворца, на сельском кладбище в графстве Уилтшир. Его жизни впоследствии посвятили несколько документальных фильмов.

Образ Джеймса Бонда до сих пор широко используется в литературе и киноиндустрии. В 2021 году состоится премьера 25 фильма из серии фильмов о супершпионе под названием "007: Не время умирать". Знаменитого героя уже в пятый раз сыграет актер Дэниел Крейг.