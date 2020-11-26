Накануне праймериз Джо Байдена бывший министр внутренних дел Юрий Луценко дал большое интервью. В нем он намекнул, что Байден давил на украинскую власть, в частности, требовал снять с должности экс-генерального прокурора Виктора Шокина.

Поскольку Шокин якобы открыл дело в отношении сына Байдена Хантера. Об этом в интервью изданию "Цензор.НЕТ" рассказал депутат от "Слуги народа" Егор Чернев.

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Однако нардеп отметил, что всем известна позиция Байдена и его нетерпимость в отношении коррупции. Поэтому требование отставки Шокина могло быть связано с его "импотентностью в раскрытии громких дел".

По словам Чернева, Луценко в интервью заявил, якобы бывшая госпожа посол США в Украине Мари Йованович давала ему списки людей в Украине, которых нельзя было трогать. И делалось это в интересах Хантера Байдена.

Фактически Луценко на каком-то этапе пытался подыграть Трампу. Возможно, чтобы его задобрить. Чтобы президент США не обращал внимание на грядущие президентские выборы-2020. И чтобы можно было ими как-то манипулировать,

– объяснил депутат.

Член президентской фракции считает, что такую политику взаимодействия со стратегическим партнером нельзя назвать правильной.

Чернев: в разговоре с Трампом сказалось отсутствие опыта

По мнению Егора Чернева, во время телефонного разговора президентов Украины и США Владимир Зеленский не вполне корректно высказался, что якобы у него 100% свой генеральный прокурор. Впрочем, добавил, что все понимают – для страны в этом не было ничего плохого.

Мне кажется, что в том разговоре сказалось отсутствие опыта. Тогда Владимир Зеленский был только что избранным президентом,

– рассказал "слуга народа".

Он подытожил, что на сегодня сотрудничество Украины и США постепенно улучшается. Несмотря на то, что ситуация с импичментом Трампа несколько добавила напряжения в отношения между странами.

Справка. 21 сентября 2019 года стало известно, что в июле во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. В деле фигурирует сын Джо Байдена. Подробнее – читайте по ссылке.