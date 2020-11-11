Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за стремительного увеличения количества больных коронавирусом в Украине следует ввести полный локдаун в течение не менее 3 недель. Однако экономика этого не выдержит.

Об этом Степанов заявил на заседании правительства 11 ноября, сообщает 24 канал.

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Для врачей лучший способ – это применить полный лакдаун на не менее чем 3 недели. Это с точки зрения эпидемиологии лучше всего для того, чтобы медицинская система выдержала нагрузку,

– сказал глава Минздрава.

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