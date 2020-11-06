В последние дни количество новых больных COVID-19 постоянно растет. Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что Украина сможет преодолеть недуг, введя полный локдаун.

По словам главы Минздрава, Украина должна все запретить как минимум на 21 день. Об этом Максим Степанов сказал в интервью Радио НВ.

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Министр здравоохранения объяснил, что 21 день – это максимальный инкубационный период.

Лучший сценарий – это полный локдаун. Однако реальность такова, что мы как страна не можем себе позволить полный локдаун,

– отметил Степанов.

Он подчеркнул, что при полном локдауне люди будут терять работу и им элементарно не за что будет покупать продукты. Как сказал Степанов, Украина не может сейчас себе позволить карантин, который был весной.

В то же время глава Минздрава добавил, что Украина продолжит идти по пути усиления карантина и сейчас уже разрабатывают механизм жесткого карантина выходного дня.

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Какова ситуация с COVID-19 в Украине: главное

По состоянию на 6 ноября в Украине коронавирус подтвердили еще в 9 721 человека, всего с начала эпидемии заболели 440 188 человек. К сожалению, за прошедшие сутки зафиксировали 201 летальный случай. В целом от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 125 человек.

всего с начала эпидемии заболели 440 188 человек. К сожалению, за прошедшие сутки зафиксировали 201 летальный случай. В целом от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 125 человек. Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что ситуация критическая , Украина дошла до точки невозврата.

, Украина дошла до точки невозврата. По его словам, нагрузку от COVID-19 не выдерживают даже самые мощные медицинские системы европейских стран, поэтому Англия, Франция, Австрия, Германия, Испания снова ввели жесткие карантинные ограничения.

Обратите внимание! 4 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что полный локдаун в государстве вводить не будут.