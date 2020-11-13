Против карантина выходного дня: Луцк обратится в суд, Чернигов – в Раду
Луцкий горсовет обратится в суд из-за введения карантина выходного дня. С требованием отменить ограничения Черниговский горсовет уже обратился к правительству и парламенту.
В Луцке просят полицию лояльно отнестись к предпринимателям
Луцкий городской совет призвал правоохранителей не привлекать к ответственности предпринимателей за невыполнение ограничений карантина на выходных. Об этом горсовет сообщил в фейсбуке.
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Луцкий городской совет готовит для представления исковое заявление в Окружной админсуд Киева об отмене постановления о карантине выходного дня как таковом, что противоречит действующему законодательству и Конституции Украины и существенно нарушает права предпринимателей и предприятий,
– говорится в сообщении горсовета.
Карантин выходного дня навредит бизнесу
В Луцке считают, что это решение правительства нанесет большой урон бизнесу, а также сомневаются в эффективности карантина выходного дня.
"На сегодняшний день заведения работают в режиме серьезных ограничений, органы контроля постоянно проводят проверки соблюдения противоэпидемических требований", – говорят в горсовете.
Чернигов уже обратился в Верховную Раду и правительство
Солидарны с жителями Луцка и в Чернигове. Исполнительный комитет Черниговского городского совета уже направил обращение в Кабинет министров и Верховную Раду с требованием отменить карантин выходного дня.
Черниговская власть подчеркивает, что перед принятием решения не консультировались с городскими главами и представителями бизнеса.
Городской бюджет Чернигова в результате введения "карантина выходного дня" в ноябре понесет существенные потери в дополнение к потерянным 200 миллионам гривен, обусловленных введением карантина в 2020 году,
– объяснили в горсовете Чернигова.
В Чернигове предлагают передать полномочия по установлению карантина органам местного самоуправления.
Что известно о карантине выходного дня?Карантин выходного дня начнет действовать с 14 – 15 ноября и продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября. Ограничения стартуют с 00:00 субботы и до 00:00 понедельника. Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта.
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