О страшной находке на остановке возле Луцкой городской клинической больницы медикам и полиции сообщила женщина, которая представилась случайной прохожей. Когда врачи прибыли на место, помочь ребенку было уже нечем.

Об ужасном преступлении, которое совершила мать ребенка, сообщили в полиции Волынской области. Как узнали следователи, сама же заявительница оказалась матерью младенца.

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Судя по всему, 26-летняя женщина привезла тело уже мертвого ребенка в больницу, но на остановке позвонила в "скорую" и рассказала якобы о находке пакета с трупом.

Спасти было невозможно

Когда на место происшествия прибыли медики и патрульные, тельце младенца уже было холодным. Женщина на контакт с правоохранителями и врачами не шла. Из-за подозрительного поведения полицейские решили ее задержать.

По ее словам, ребенка она родила вчера уже мертвым. Роды проходили без врачей.

Как накажут мать

Сейчас следователи еще не решили, по какой именно статье открывать уголовное производство. Если патологоанатомы узнают, что ребенка можно было спасти после родов или он был жив, женщине грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.