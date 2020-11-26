Конфликт, который закончился задержанием и кучей постановлений, состоялся 25 ноября в одном из супермаркетов на улице Конякина в Луцке. Мужчина зашел в магазин без маски, но ему отказали в обслуживании.

Обиженный на действия охранников супермаркета 35-летний клиент вызвал правоохранителей, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Волынской области. Когда же копы прибыли на место, они сразу потребовали от заявителя надеть маску.

Смотрите также В Украине могут прекратить междугороднее и железнодорожное сообщение

Но вместо выполнения требований полиции нарушитель начал скандал.

Что известно о конфликте копов с клиентом супермаркета в Луцке

Вместо прекращения нарушения карантинных норм мужчина начал оказывать сопротивление патрульным теребил их одежду, сорвал рацию и боди-камеру. Кроме того, одному из правоохранителей досталось по голове. Ему пришлось обращаться за помощью к медикам.

За совершенные правонарушения на агрессивного клиента супермаркета составили протокол за пребывание в общественных местах без средств индивидуальной защиты. Также патрульные выяснили, что в магазин мужчина приехал на элитном Mercedes-Benz S 350, который припарковал на местах для водителей с инвалидностью. За это его "наградили" еще одним протоколом.

А вот за избиение правоохранителей ему грозит от 1700 до 3400 гривен штрафа, от 3 до 6 месяцев ареста или до 4 лет ограничения свободы. Также его могут посадить на срок до 2 лет.

Сейчас во всех городах Украины действуют общие карантинные ограничения, которые ранее внедряли в так называемой "Оранжевой зоне".



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала