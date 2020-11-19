Директора одной из частных фирм Луцка подозревают в присвоении крупной суммы денег. Как утверждают правоохранители, махинации мужчины привели к убыткам в 723 тысячи гривен.

О намерениях привлечь злоумышленника к ответственности за совершенное правонарушение сообщили в прокуратуре Волынской области. Само преступление якобы было совершено в 2019 году.

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По данным следствия, предприниматель получил лишние деньги за строительство мини-футбольного поля и спортивных площадок в селе Княгининок.

Как действовал злоумышленник

Прокуроры утверждают, что директор частного предприятия из Луцка, с которым сельский совет заключил договор в декабре 2018 года, трижды подделывал акты выполненных работ.

Каждый раз чиновники подписывали документы, которые приносил подозреваемый.

Махинация состояла в том, что человек вносил заведомо ложные данные об объемах и стоимости стройматериалов. Из-за этого бюджет сельского совета перечислил на 723 тысячи гривен больше, чем было нужно.

Повторное завладение имуществом

Предпринимателю инкриминируют совершение преступлений, описанных в двух статьях Уголовного кодекса, – служебной поделки, а также совершенное повторно завладение имуществом в особо крупных размерах. Если суд признает фигуранта виновным, ему грозит до 3 лет тюрьмы.

Вскоре задержанному будут выбирать меру пресечения. Прокуроры будут настаивать на содержании под стражей. Также обвинители хотят, чтобы суд наложил арест на имущество подозреваемого.