В Луцке археологи раскопали неизвестные до сих пор подземелья. О них нет упоминаний ни в каких исторических документах.

Подземные помещения обнаружили под башней Чарторыйских в старой части города случайно, во время реконструкции. Подробнее – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Как только археологи раскопали одну комнату, сразу начали работы и проверять, нет ли рядом других помещений. Всего нашли 7 комнат, они тянутся вдоль оборонительной стены.



В Луцке археологи раскопали неизвестные до сих пор подземелья / Фото "Волынь пост"

Найденные отдельные помещения имеют общую площадь 100 квадратных метров. Археологи также открыли вход в комнату, которую называют потайной. Есть несколько версий о ней: комната пыток, склад или комната для отопления.

Это еще не все, что нашли археологи

Во время раскопок нашли и немало артефактов – кувшины, барочные изразцы с узорами. Однако археологи убеждены, что под землей еще есть 150 квадратных метров подземелий. Поэтому работы не остановили.

На все, более 1 миллиона евро выделил Евросоюз, также деньги дали из городского бюджета.

Находка точно подтверждает такое мнение, что Луцк – это город подземелий. Мало кто, даже из западноукраинских старых городов, могут похвастаться таким количеством подземных сооружений,

– отметил руководитель проекта "Новая жизнь старого города" Олег Парфенюк.

После завершения раскопок в горсовете хотят сделать подземелья доступными для посетителей.