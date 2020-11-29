В Старом городе, что на Волыни, парни разбили лампадки, которые зажгли в память о жертвах Голодомора. Как известно, водители просто устроили дрифт на Замковой площади. На место вызвали полицию.

Людей возмутило поведение парней. Об инциденте написал на своей странице в фейсбуке один из местных жителей Артур Гаутама.

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"Решили, что сердце Луцка прекрасное место, чтобы показать своим красоткам, как они круто дрифтуют", – написал пользователь.

Он отметил, что площадь создана прежде всего для пешеходов, однако точно не для дрифта. Но этих парней это не очень интересовало.

Они настолько были в восторге от такой возможности там погонять, что когда один из их коллег переехал лампадки, зажженные в память о жертвах Голодомора, то остальные из компании просто посмеялись над этим,

– отметил Гаутама.

Он добавил, что ездили по лампадках не один раз, а несколько. На место вызвали полицию.



Водители проехались по лампадках на площади в Луцке / Фото Артур Гаутама

Что сделали правоохранители

Как отметил господин Артур, приезд полиции не слишком изменил ситуацию. Они смогли только разогнать водителей и очевидцев. "Все разъехались после дискуссии, в которой никто себя виновным не считал", – отметил мужчина.

По его словам, главными объяснениями водителей-нарушителей было то, что им якобы больше негде кататься и их "случайно занесло" на лампадки. Один из них заверил, что вообще не знал, что это День памяти жертв Голодомора.

Гаутама добавил, что одно авто проехалось по лампадках прямо на глазах у полиции.

К слову. В разных городах Украины 28 ноября почтили память жертв Голодомора. Подробнее о том, как все происходило – читайте в материале 24 канала.