Варварский дрифт: в Луцке разбили лампадки, которыми почтили память жертв Голодомора
В Старом городе, что на Волыни, парни разбили лампадки, которые зажгли в память о жертвах Голодомора. Как известно, водители просто устроили дрифт на Замковой площади. На место вызвали полицию.
Людей возмутило поведение парней. Об инциденте написал на своей странице в фейсбуке один из местных жителей Артур Гаутама.
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"Решили, что сердце Луцка прекрасное место, чтобы показать своим красоткам, как они круто дрифтуют", – написал пользователь.
Он отметил, что площадь создана прежде всего для пешеходов, однако точно не для дрифта. Но этих парней это не очень интересовало.
Они настолько были в восторге от такой возможности там погонять, что когда один из их коллег переехал лампадки, зажженные в память о жертвах Голодомора, то остальные из компании просто посмеялись над этим,
– отметил Гаутама.
Он добавил, что ездили по лампадках не один раз, а несколько. На место вызвали полицию.
Водители проехались по лампадках на площади в Луцке / Фото Артур Гаутама
Что сделали правоохранители
Как отметил господин Артур, приезд полиции не слишком изменил ситуацию. Они смогли только разогнать водителей и очевидцев. "Все разъехались после дискуссии, в которой никто себя виновным не считал", – отметил мужчина.
По его словам, главными объяснениями водителей-нарушителей было то, что им якобы больше негде кататься и их "случайно занесло" на лампадки. Один из них заверил, что вообще не знал, что это День памяти жертв Голодомора.
Гаутама добавил, что одно авто проехалось по лампадках прямо на глазах у полиции.
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