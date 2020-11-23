Луцкий горрайонный суд решил поместить Максима Кривоша (Плохого) во Львовскую областную психиатрическую больницу. Так называемый луцкий террорист 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре города.

В течение двух месяцев Кривошу проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает "РБК-Украина".

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Расстройства психики у Кривоша

Суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого Кривоша. Отмечается, что ранее амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша. Однако, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

Принимая это во внимание, в начале ноября суд принял решение поместить "террориста" во Львовскую областную психиатрическую больницу в условиях, исключающих его опасность для окружающих.

Адвокат Кривоша подал апелляцию

Защита Максима Кривоша не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Однако, апелляционный суд 16 ноября отклонил ее.