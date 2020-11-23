"Луцкого террориста" Кривоша упекли в психушку Львова
Луцкий горрайонный суд решил поместить Максима Кривоша (Плохого) во Львовскую областную психиатрическую больницу. Так называемый луцкий террорист 21 июля захватил автобус с пассажирами в центре города.
В течение двух месяцев Кривошу проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает "РБК-Украина".
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Расстройства психики у Кривоша
Суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры о проведении стационарной комплексной психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого Кривоша. Отмечается, что ранее амбулаторная экспертиза выявила определенные расстройства психики у Кривоша. Однако, для квалификации этих расстройств необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.
Принимая это во внимание, в начале ноября суд принял решение поместить "террориста" во Львовскую областную психиатрическую больницу в условиях, исключающих его опасность для окружающих.
Адвокат Кривоша подал апелляцию
Защита Максима Кривоша не согласилась с таким решением и подала апелляцию. Однако, апелляционный суд 16 ноября отклонил ее.
Как происходил захват заложников в Луцке?
21 июля Кривоша захватил в Луцке автобус с 13 людьми, сам позвонил в полицию и заявил, что у него с собой взрывчатка и автомат. Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание о том, что они – "террористы в законе". Президент Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне".
После того, как президент выполнил условие террориста, Кривоша отпустил первых трех заложников. Примерно в 22:00 террорист сдался полиции, все люди были освобождены, никто не пострадал. 23 июля суд взял под стражу террориста на два месяца.
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