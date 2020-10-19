В Луганской области ввели дополнительные противоэпидемические ограничения и запреты. Они действуют наряду с теми, которые являются предусмотренными постановлением Кабмина. Последние вступили в силу, поскольку Луганщина попала в красную карантинную зону.

Новые карантинные ограничения на Луганщине: что известно Ответное решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации. К теме В Украине заработали обновленные карантинные зоны: какие регионы теперь в красном списке Какие запреты начинают действовать на Луганщине Становится невозможным посещение учебных заведений (не применяется к ученикам или воспитанникам специальных школ при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, также администрация таких заведений должна ежедневно проводить мониторинг здоровья учащихся).

Домам культуры, кинотеатрам и другим культурным заведениям запрещают принимать посетителей ("автоконцерты" проводить можно).

Заведениям общественного питания запрещено работать 22:00 до 7:00.

Руководители учебных заведений общего среднего, профессионального, профессионального и высшего образования должны ввести использование технологий дистанционного образования. Кроме того, с 15 октября по 15 ноября такие заведения должны перейти на дистанционное обучение. Какие еще ограничения действуют в красной зоне Закрыты увеселительные заведения и социальные учреждения (зато работают заведения торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения).

Пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт не берет пассажиров в регионе.

В то же время разрешили работу учреждениям, экстренно предоставляющим соцуслуги.

Работают и центры учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи. Заметим! По состоянию на 19 октября на Луганщине подтвердили 2 467 случаев COVID-19 (+45 за последние сутки). Сейчас здесь болеют 1 644 человека (+44). Умерли в результате недуга за все время эпидемии 43 человека. 780 пациентам удалось выздороветь.