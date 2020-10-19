Луганщина попала в красную зону: в регионе ввели дополнительные ограничения – какие именно
В Луганской области ввели дополнительные противоэпидемические ограничения и запреты. Они действуют наряду с теми, которые являются предусмотренными постановлением Кабмина. Последние вступили в силу, поскольку Луганщина попала в красную карантинную зону.
Новые карантинные ограничения на Луганщине: что известно
Ответное решение приняла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба Луганской областной государственной администрации.
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Какие запреты начинают действовать на Луганщине
- Становится невозможным посещение учебных заведений (не применяется к ученикам или воспитанникам специальных школ при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, также администрация таких заведений должна ежедневно проводить мониторинг здоровья учащихся).
- Домам культуры, кинотеатрам и другим культурным заведениям запрещают принимать посетителей ("автоконцерты" проводить можно).
- Заведениям общественного питания запрещено работать 22:00 до 7:00.
- Руководители учебных заведений общего среднего, профессионального, профессионального и высшего образования должны ввести использование технологий дистанционного образования. Кроме того, с 15 октября по 15 ноября такие заведения должны перейти на дистанционное обучение.
Какие еще ограничения действуют в красной зоне
- Закрыты увеселительные заведения и социальные учреждения (зато работают заведения торговли продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения).
- Пригородный, междугородний, внутриобластной и межобластной транспорт не берет пассажиров в регионе.
- В то же время разрешили работу учреждениям, экстренно предоставляющим соцуслуги.
- Работают и центры учета бездомных, мобильные бригады социально-психологической помощи.