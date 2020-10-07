Луганщина будет просить помощи США и Канады для восстановления лесов
Луганщина надеется на помощь международных партнеров для восстановления лесов. В регионе от пожаров пострадали около 20 тысяч гектаров территории.
Восстановление лесов на Луганщине будут рассматривать в экологическом комитете Верховной Рады. Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в интервью Укринформу.
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Комитет, в свою очередь, будет обращаться в институт лесного хозяйства. Кроме того, будут разрабатывать проект по восстановлению территории
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Гайдай отметил, что его уже приглашали послы Канады, Германии, Польши, а также представитель посольства США.
Я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопрос помощи именно специалистами, возможно – техникой и, возможно – саженцами деревьев,
– отметил Гайдай.
Глава Луганщины добавил, что США и Канада также ежегодно страдают от лесных пожаров. Поэтому страны знают, как восстанавливать леса. По словам Гайдая, специалисты будут решать, нужно ли засаживать территорию сосной. Возможно, лучше посадить лиственные деревья.