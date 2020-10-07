Луганщина надеется на помощь международных партнеров для восстановления лесов. В регионе от пожаров пострадали около 20 тысяч гектаров территории.

Восстановление лесов на Луганщине будут рассматривать в экологическом комитете Верховной Рады. Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в интервью Укринформу.

Кстати Спят под открытым небом: как выживают луганчане после масштабных пожаров – видео

Комитет, в свою очередь, будет обращаться в институт лесного хозяйства. Кроме того, будут разрабатывать проект по восстановлению территории

Украина надеется на международную помощь

Гайдай отметил, что его уже приглашали послы Канады, Германии, Польши, а также представитель посольства США.

Я собираюсь с ними встретиться, обсудить вопрос помощи именно специалистами, возможно – техникой и, возможно – саженцами деревьев,

– отметил Гайдай.

Глава Луганщины добавил, что США и Канада также ежегодно страдают от лесных пожаров. Поэтому страны знают, как восстанавливать леса. По словам Гайдая, специалисты будут решать, нужно ли засаживать территорию сосной. Возможно, лучше посадить лиственные деревья.

Обратите внимание! В конце сентября в Луганской области вспыхнули лесные пожары, которые перекинулись на территории окрестных сел. В результате 11 человек погибли. Подробнее о пожарах читайте здесь.