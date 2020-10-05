На Луганщине боевики ограничили пропуск людей через КПВВ "Станица Луганская"
Боевики ограничили пропуск людей через контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская". Утром 5 октября его впервые открыли после четырехдневной паузы в работе.
В 9:00 Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию. Об этом Станично-Луганская райгосадминистрация сообщила на своей странице в фейсбуке.
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Подробнее о ситуации на КПВВ
Около 10:00 оккупанты перекрыли мост и прекратили пропуск людей.
По состоянию на 10:50 с оккупированной территории никто не пересек КПВВ.
В 11:00 боевики начали пропускать по 15 человек.
КПВВ Станица Луганская не работала с 1 октября
- Работу КПВВ остановили из-за пожаров, которые бушевали поблизости. Там была сильная задымленность и были слышны звуки, характерные при детонации боеприпасов.
- 5 октября КПВВ возобновил работу. Он будет функционировать согласно осеннему графику: ежедневно с 7:00 до 18:30.