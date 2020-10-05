Боевики ограничили пропуск людей через контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская". Утром 5 октября его впервые открыли после четырехдневной паузы в работе.

В 9:00 Государственная пограничная служба начала пропуск людей на оккупированную территорию. Об этом Станично-Луганская райгосадминистрация сообщила на своей странице в фейсбуке.

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Подробнее о ситуации на КПВВ

Около 10:00 оккупанты перекрыли мост и прекратили пропуск людей.

По состоянию на 10:50 с оккупированной территории никто не пересек КПВВ.

В 11:00 боевики начали пропускать по 15 человек.

КПВВ Станица Луганская не работала с 1 октября